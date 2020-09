Jeden z najvýznamnejších českých fotografov Ján Saudek zavítal do Košíc. Práve tam sa totiž konala výstava jeho fotografií, ktorá je pre návštevníkov dostupná do 27.septembra. Výstava odhaľuje nielen Saudkove židovské korene, no odráža aj jeho spomienky na holokaust a neprávosti komunizmu. Nechýbajú však ani umelcove najznámejšie ženské fotografie, ktoré sú známe po celom svete. Výstavu si nenechala ujsť ani majiteľka estetickej kliniky Envy, Natália Selveková.