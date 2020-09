Vémola podvádzal tehotnú Lelu s touto ženou: Neveru odhalila fotka z kúpeľne!

Vzťah českého MMA bojovníka Karlosa Vémolu (35) a slovenskej prsatice Lely Ceterovej (31) skrachoval. Dvojica má pritom osemmesačnú dcérku.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Denník Blesk získal priznanie ženy, s ktorou Terminátor matku svojej dcéry podvádzal. Jedná sa o fitnes modelku Zdeňku Černú (38). ,,Raz mi napísal na Facebook a začali sme sa baviť. Potom ma pozval do Prahy na zápas minulé leto, kde bola aj tehotná Lela. A tak to začalo. Potom sme sa začali schádzať po dobu, čo som bola v Česku,“ opísala silikónová blondína, ktorá inak žije v Nemecku. ,,Vedela som, že má priateľku, ale práve som bola nezadaná, a tak som to brala ako dobrodružstvo. Nijako mi to nevadilo,“ povedala Zdeňka bez obalu Blesku. Nevera sa prevalila vďaka fotografii z kúpeľne.

,,Po nejakom čase sme sa s Karlosom pohádali, prišiel neskoro na rande a tak podobne. Mala som pocit, že sa ku mne správa bez rešpektu. Preto som na Facebook dala fotku z jeho kúpeľne. Potom som bola požiadaná, aby som ju vymazala, čo som sľúbila. Medzitým mi volal rozčúlená Lala. Povedala, nech ju vymažem, ale narozdiel od Karlosa veľmi hrubým spôsobom. To ma urazilo, tak som povedala, že nič mazať nebudem,“ ozrejmila. Zdeňka uviedla, že je s Karlosom stále v kontakte a dokonca ju chcel aj po vypuknutí pandémie navštíviť v Nemecku, nezohnal však letecké spojenie.