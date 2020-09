Podľa sociológa bol rozsudok v kauze Kuciak nešťastný: Prinesie ešte väčšiu nedôveru v súdnictvo

Oslobodzujúci rozsudok v kauze vraždy Kuciaka otriasol verejnosťou. Čo naň hovoria sociológ, advokát rodiny a mama novinárovej snúbenice?

ONLINE PRENOS Vražda Kuciaka († 27): Kočner a Zsuzsová sú NEVINNÍ! Rodičia to nezvládli...

Prinesie to väčšiu nedôveru v súdnictvo

Michal Vašečka, sociológ

- Ako veľa ľudí na Slovensku som zostal zaskočený a prekvapený a podľa môjho názoru je to veľmi nešťastné rozhodnutie súdu, aj keď ho treba rešpektovať, pretože ono prinesie ešte väčšiu nedôveru k štátnym orgánom k súdnictvu, aká je teraz a už teraz je veľmi vysoká. Jedna z najvyšších v Európskej únii. My systematicky zápasíme o posledné miesta v dôvere inštitúcií ako je prokuratúra, súdnictvo, polícia s Bulharskom, občas s Maďarskom, Rumunskom a sme veľmi nekompatibilní s krajinami západnej Európy. Po druhé to prinesie veľké rozčarovanie u ľudí v tom nastúpenom trende istej veľmi pomalej a postupnej očisty súdnictva, ktorá objektívne začala.

Objednávatelia zostávajú nepotrestaný

Daniel Lipšic, advokát rodiny Kuciakovcov Otvoriť galériu Daniel Lipšic Zdroj: anc

- Považujem prvostupňový rozsudok za vecne nesprávny. Spor sa presúva na Najvyšší súd a dúfam, že ten rozhodne spravodlivo. Rodičia Jána a Martiny, ale aj celé Slovensko očakávajú spravodlivý trest pre vykonávateľov, ale aj pre objednávateľov vraždy. Dnes bol odsúdený posledný vykonávateľ Tomáš Szabó, objednávatelia vraždy zostávajú zatiaľ nepotrestaní. Ja verím, že sa to zvráti. Som presvedčený o tom, že obžaloba ponúkla takú sieť nepriamych dôkazov, nepriestrelnú, logicky ucelenú a rozumne nespochybniteľnú sieť, že postačovala na rozhodnutie o vine. Možno by som vyzval aj ľudí, ktorí pochybujú o správnosti tohto rozhodnutia, a priznám sa, že mňa ani odôvodnenie rozsudku tej oslobodzujúcej časti nepresvedčilo, aby nepodliehali beznádeji.

Naše deti sú v hrobe a Kočner sa smeje

Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny

Otvoriť galériu Zlatica Kušnírová Zdroj: anc

- Nerozumiem rozhodnutiu súdu. Je to zlé. Vidno, že spravodlivosť na Slovensku ešte nezačala úradovať. Všade je niekto mocný, kto ťahá za nitky. Bohužiaľ, my tie nitky nemáme ani peniaze, že by sme to vedeli tak ovplyvniť ako oni. Dúfam, že aspoň na Najvyššom súde uvidia ako trpíme. Naše deti sú v hrobe a Kočner sa smeje. Vedeli sme, že je možnosť, že ich oslobodia, ale mysleli sme si, že spravodlivosť začne úradovať. Szabó nemal motív zabiť naše deti, ani Marček. Oni boli zaplatení a najatí. Marián Kočner nebol zadávateľ, bol sprostredkovateľ. Ja to stále tvrdím od prvej chvíle. Sľúbila som svojim deťom, že sa postavím k jednému aj druhému hrobu a poviem im, že konečne spravodlivosť zvíťazila na Slovensku, ale bohužiaľ, teraz asi nie.