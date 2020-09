S takými tvrdými podmienkami sa celebrity ešte nestretli: V Zlatej maske hrozila pokuta 100-tisíc eur!

Dlho očakávaná šou Zlatá maska sa už čoskoro objaví na televíznyh obrazovkách televízie JOJ.

Aj keď jej pandémia koronavírusu urobila poriadny škrt cez rozpočet a presunula ju o niekoľko mesiacov, na svojej veľkoleposti rozhodne nestratila. Úžasné masky sa predstavia už túto nedeľu a svojimi vystúpeniami vám vyrazia dych. Príprave tejto šou však predchádzali jedny z najprísnejších pravidiel, aké kedy televízie zažili a ich porušenie televízia nekompromisne trestá pokutami, ktoré sa šplhajú až do výšky 100-tisíc eur!

Uchovanie identity celebrít v tajnosti bolo a je navyššou prioritou celej šou. A preto si televízia dala poriadne záležať na tom, aby počas veľkých príprav neunikli na verejnosť žiadne informácie a dokonca aby sa zachovala utajená identita účinkujúcich aj medzi nimi samotnými. To si však vyžadovalo veľké úsilie a veľa manévrov.

„Bola to veľmi náročná výroba na výpravu a organizáciu, pretože zachovať tajomstvo známych osobností pod maskou, keďže náš štáb tvorilo asi 70 ľudí a 400-členné publikum, bolo to naozaj náročné. Presúvanie účinkujúcich v maskách bolo taktiež náročné. Každá maska mala niekoľko svojich asistentov. Tí sa starali o to, aby identita ostala utajená nielen na pľaci pri nakrúcaní a skúškach, ale aj pri presunoch po nakrúcaní tak, aby sa naozaj nikto s nikým nestretol,” priznal režisér šou Tomáš Eibner. Nielen masky, ale aj celý štáb boli viazaní mlčanlivosťou, ktorá má v tomto prípade cenu zlata.

Ako sa nám totiž podarilo zistiť, v prípade vyzradenia akýchkoľvek informácií hrozia sankcie, ktorá sa šplhajú až do výšky 100-tisíc eur! Tento astronomicky vysoký „strašiak“ však, zdá sa, zaúčinkoval a všetci mlčia ako hrob. Televízia tak urobila aj nemožné, aby zostalo všetko v utajení až do úplného štartu celej šou.

Prísne pravidlá pre masky

- Nakrúcanie bolo v Budapešti, aby nikto nespoznal slovenské a české celebrity

- Každá maska bývala v inom hoteli a mala svojich asistentov

- Masky museli byť izolované od všetkých, nosiť čierny oblek, rukavice a zváračskú helmu

- Štáb aj masky podpisovali zmluvy o mlčanlivosti

- Identitu masiek pozná len 10 ľudí, neexistuje písomný zoznam účinkujúcich

- Masky sa nestretávali s tanečníkmi, choreograf naučil tanec tanečníkov, nahral to na video a celebrita sa to učila sama

- Masky sa museli zdržiavať len v šatni, ak niečo potrebovali, hodili lístok pod dvere svojmu asistentovi, aby to zariadil

- Výnimku opustiť šatňu mali len kvôli toalete a vystúpeniu na pódiu

- Každá maska mala svoje auto a šoféra, nemohli ísť do reštaurácie, baru ani do mesta

- Masky nemohli používať žiadne voňavky