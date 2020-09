Veľký zvrat v živote Denisy z Extrémnych premien: Po schudnutí operácia a rozvod!

Je z nej iná žena! V markizáckej šou Extrémne premeny pravidelne bojujú ľudia s nadváhou, pretože chcú dostať druhú šancu na život.

Najnovšie makala na sebe aj atraktívna Denisa (29), ktorá na začiatku súťaže vážila až 131 kg. Jej rok bol však okrem chudnutia a siahnutia si na dno vlastných síl spojený aj s radikálnym rozhodnutím. Mladá žena mala totiž manžela Tibora, s ktorým sa snažili o bábätko. Avšak počas šou prišla do ich vzťahu kríza, ktorú, zdá sa, nedokázali ustáť. Sen o bábätku či šťastnej rodine sa zrútil ako domček z karát a to na úkor jej nového vzhľadu, ktorý ju zmenil na nepoznanie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Keď sa minulý rok začala nakrúcať reality show Extrémne premeny, Denisa vážila 131 kg a bola extrémne nešťastná a nespokojná so svojím životom. Veľmi ju trápilo aj to, že má pekného manžela a ona si pripradá škaredá. „Žijeme spolu pomaly päť rokov, ale najlepšie je, keď je tma. Ľúbi ma, je mi verný. Len neviem, dokedy to bude. Keď budem takto priberať, tak to tak nebude,“ priznala pred kamerami zronená mladá žena. Obaja zaľúbenci túžili po bábätku, no nedarilo sa im.

„Chcela by som sa vidieť ako šesťdesiatkilová príťažlivá baba, ktorá bude vedieť dať manželovi dieťa,“ hovorila so slzami v očiach Denisa, ktorá nabehla na drsný režim. Počas ročného chudnutia priznala, že po sexuálnej stránke nemá na manžela chuť. Ďalším kameňom úrazu bol aj fakt, že Tibor si rád na rodinných oslavách vypil, čo sa jeho manželke nepáčilo. „Keď sme sa dali dokopy s Denisou, tak som dosť pil. Ale nie cez deň, ale večer som si vypil,“ priznal Tibor. Problémy dvojice sa začali stupňovať a viackrát sa skloňoval rozvod.

„Začala som pociťovať, že sme sa s Tiborom od seba vzdialili. Stali sa určité veci, keď som prišla domov. Vtedy sme sa strašne pohádali. Ja som si uvedomila, že nechcem, aby toto moje deti raz videli,“ priznala Denisa po príchode z chudnúceho pobytu. Pri záverečnom vážení síce dosiahla krásny výsledok 73 kg, no jej manžel medzi rodinou chýbal. V štúdiu mu poďakovala, no otvorene hovorila o konci manželstva.

Má nové telo

Nakrúcanie sa odohralo na konci mája. Zmenilo sa niečo? „Nie sme spolu, o rozvod požiadal on. Každý si žijeme svoj život,“ povedala Novému Času Denisa, ktorá sa ale pozerá dopredu. Kvôli pandémii koronavírusu nemohla podstúpiť plastickú operáciu a zbaviť sa nadbytočnej kože. Dnes to už má za sebou.

„Darí sa mi dobre, od gala mám nové telo, keďže som podstúpila operáciu. Nemohla som chvíľu cvičiť, ale aj napriek tomu je váha stabilná, čomu sa veľmi teším. Cvičiť som začala zľahka po operácii,“ hovorí mladá žena, ktorá je otvorená novým kontaktom. „Nechávam to však na budúcnosť, kam ma vietor zaveje. Rada by som stretla nových ľudí, nejakú partiu, s ktorými by sme občas išli na chatu alebo turistiku,“ uzavrela.