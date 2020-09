Spevák Igor Kmeťo ml. ležal s koronavírusom 8 dní v nemocnici, opísal muky: Neprajem to nikomu!

Posledné týždne si zažil doslova peklo. Rýchlo sa šíriaci koronavírus udiera stále veľkou silou.

Nakazené sú milióny ľudí po celom svete a smrtiaca choroba COVID-19 sa nevyhýba ani Slovensku. Svoje o tom dobre vie aj známy hudobník Igor Kmeťo ml. (41), ktorý šokoval nečakaným priznaním, že mu len nedávno potvrdili pozitívny test na nebezpečný vírus. Hudobník si podľa jeho slov prešiel doslova peklom, keď musel stráviť dlhé dni na infekčnom oddelení v nemocnici a byť izolovaný od rodiny. Talentovaného muzikanta totiž neobišli vysoké horúčky, ktoré zvládalo jeho koronavírusom oslabené telo len veľmi ťažko.

Igor Kmeťo mladší, syn známeho muzikanta Igora Kmeťa, nečakane priznal, že bojoval so zákerným koronavírusom. Prešiel si totiž týmto vážnym a neľahkým ochorením, ktoré momentálne trápi úplne celý svet. Kmeťovi podľa našich informácií potvrdili COVID-19 len nedávno a priebeh jeho choroby nebol teda vôbec ľahký. Známeho umelca choroba úplne skolila a jej priebeh nebol vôbec mierny. Kmeťo si prechádzal naozaj pekelnými chvíľami. S vysokými teplotami sa pasoval 11 dní a v nemocnici na infekčnom strávil až dlhých 8 dní.

„Ak vám niekto povie, že koronavírus je výmysel, a že je to len slabá chrípka, tak mu hneď jednu pri***. Ja som mal 11 dní teploty a 8 dní z toho som strávil v nemocnici na infekčnom. Neprajem to nikomu,“ priznal úspešný muzikant. Ako však povedal, v nemocnici bolo o neho dobre postarané a aj vďaka personálu sa dokázal vyliečiť. „Ďakujem celému tímu na infekčnom oddelení na Kramároch za starostlivosť a všetkých vás prosím, berte na vedomie zdravie každého človeka, lebo nie každý má ľahký priebeh a nie každý je mladý,“ napísal. Hudobníka oslovil aj Nový Čas, ten sa však už k tomu nechce viac verejne vyjadrovať, pretože je to pre neho už uzavretá kapitola.