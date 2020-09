Je lepší ako McDavid? Hviezda Colorada sa v play off vyrovnala najväčším legendám histórie

Hokejisti Colorada si vynútili rozhodujúci siedmy zápas o postup do finále Západnej konferencie NHL.

V šiestom súboji 2. kola play off zvíťazili nad Dallasom so slovenským obrancom Andrejom Sekerom 4:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Siedmy duel je na programe v piatok o 22.00 SELČ.

Najväčšou hviezdou a ťahúňom Colarada je Nathan MacKinnon, ktorý si v šiestom zápase série pripísal 2 body. S bilanciou 1+1 natiahol svoju skvelú bodovú šnúru, pripísal si minimálne bod vo všetkých 14 stretnutiach (deväť gólov a 16 asistencií) v nadstavbe.

https://www.nhl.com/video/mackinnon-scores-goal/t-277350912/c-5411991?q=mackinnon

Zaradil sa tým na druhé miesto ligovej histórie, keď vyrovnal série Marka Messiera (Edmonton Oilers, 1988) a Bobbyho Orra (Boston Bruins, 1970). Rekord drží Bryan Trottier, ktorý bodoval v prvých 18 zápasoch play off v roku 1981.

"Treba sa učiť z predchádzajúcich zápasov, vziať si z nich to dobré a pracovať na veciach, v ktorých sa potrebujete zlepšiť," vyslovil sa center Avalanche. "My tak robíme. Každý zápas si zanalyzujeme, snažíme sa zlé veci odstrániť a na pozitívnych momentoch ďalej stavať. Čaká ma môj tretí zápas číslo sedem, dosiaľ som ani jeden nevyhral. Chcem to zmeniť. Verím, že sa nám podarí prebojovať do 3. kola," dodal MacKinnon.