Ministerka spravodlivosti Kolíková o rozsudku v kauze Kuciak: Jasný odkaz Slovákom, v rukách má eso!

Sudca má rozhodovať na základe dôkazov, ktoré má v predmetnej veci a nie na základe toho, čo si ľudia prajú, alebo sa im javí ako správne či spravodlivé.

Pre TASR to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Reagovala tak na štvrtkový verdikt Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Vo veciach, ktoré sú ostro sledované a kde je spoločenská objednávka, verejnosť očakáva nejaké rozhodnutie. Sudca má byť nestranný a nezávislý a práve v takýchto veciach je zložité a ťažké, aby to sudca ustál a rozhodol na základe vedomia a svojich odborných znalostí, hovorí ministerka. Spoločenský tlak vo veci vraždy je podľa Kolíkovej na sudcov v senáte obrovský.

"Práve v takýchto kauzách je dôležité, aby sudca ostal nestranný a nezávislý a ustál to v sebe. Tým ochráni nás všetkých, tým ochráni spravodlivosť. Na základe dôkazov, ktoré vnímal ako kľúčové a podstatné, ak tak rozhodol a má za to, že je nevinný, tak to treba rešpektovať," uviedla Kolíková. Dodala, že v danej veci bude rozhodovať Najvyšší súd SR, takže nie je dôvod na momentálne spochybňovanie rozhodnutia.

Kolíková bola podľa vlastných slov úmyselne zdržanlivá vo svojich vyjadreniach v prípade vraždy novinára. Pripomenula, že ministerka spravodlivosti má oprávnenie, ak ide o právoplatné rozhodnutie, podať mimoriadny opravný prostriedok a to dovolanie. "To znamená, že potenciálne môžem mať nástroj na zvrátenie celého rozhodnutia. Aj z tohto dôvodu je náležité, aby som bola zdržanlivá," poznamenala.

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú Obžalovaného Tomáša Szabóa súd uznal vinným a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný.