Šokujúci posun tri roky po smrti Dianky († 1,5): Z usmrtenia obvinili primára nemocnice v Galante!

Rodina malej Dianky Jarašovej († 1,5) sa po troch rokoch dočkala posunu v prípade úmrtia ich milovaného dievčatka.

V októbri 2017 ho s hnačkami, bolesťami a s teplotou prijali v Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša v Galante pre dehydratáciu. Na druhý deň však dostalo kŕče a zakrátko prestalo dýchať. Malú princeznú museli transportovať vrtuľníkom do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Tam jej však už nedokázali pomôcť. Polícia teraz obvinila za prečin usmrtenia primára z galantskej nemocnice.

Krásne dievčatko hospitalizovali na detskom oddelení v Galante v októbri 2017 z dôvodu dehydratácie s diagnózou akútnej gastroenteritídy a kolitídy infekčného pôvodu. Na druhý deň však Dianka dostala kŕče a pol hodiny nato prestala dýchať. „Privolaný primár so službukonajúcou ne­atestovanou lekárkou nevedeli, čo sa deje, ja som to neskôr pochopila. Nadopovali ju diazepamom,“ tvrdí mama Jana Jarašová. Dievčatko nakoniec previezli vrtuľníkom do Bratislavy.

„V Bratislave sa mi snažili ozrejmiť situáciu. Až tam som si uvedomila, čo sa v Galante stalo. Že mi Didku nechali umierať na rukách s tvrdením, veď len spinká, je unavená. Ale ona mi celý ten deň upadala do kómy," zneli slová nešťastnej Jany, ktorá spolu s ďalšími matkami žiadala od vtedajšieho premiéra spravodlivosť. Malá Dianka, žiaľ, napokon v Bratislave zomrela.

Sťažnosť lekára

Po troch rokoch vyšetrovania dospela polícia k vzneseniu obvinenia voči primárovi pediatrie Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Galante začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie osobe M. I. za prečin usmrtenia,“ informovala rodičov dieťaťa policajná vyšetrovateľka z odboru kriminálnej polície OR PZ v Galante v upovedomení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia.

Toho sa mal lekár podľa upovedomenia dopustiť tým, že ako primár oddelenia pediatrie nemocnice po vyšetrení maloletej Diany Jarašovej a stanovení diagnózy napriek vedomosti o predchádzajúcej hospitalizácii dievčatka pre obštrukčnú bronchitídu v nemocnici v Žiari nad Hronom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nevykonal všetky zdravotné výkony, neordinoval okamžité vykonanie odberu krvi na realizáciu ďalších laboratórnych vyšetrení, nezabezpečil ani odber stolice a moču, neordinoval okamžitú rehydratačnú liečbu napriek tomu, že vedel o opakovaných ťažkostiach maloletej - vracaní, hnačkách a teplote do 38 °C a dôvodnému predpokladu ťažšieho priebehu ochorenia pre zoslabenie jej organizmu spôsobeného iným vírusovým ochorením v dýchacích cestách.