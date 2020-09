Fridrich (100) zo Senca dostal vzácne ocenenie: Nerovná sa mu nikto v celej Európe!

Bez úsmevu ani na krok! Hoci mnohí jeho rovesníci sú odkázaní najmä na pomoc druhých, organista Fridrich Kolarovič, ktorý sa dožil úctyhodných 100 rokov, má ešte stále v zásobe veľa pozitívnej energie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Nohy ho už neposlúchajú a milovanú hru na organe tak musel prenechať mladším nasledovníkom. Napriek tomu sa dokáže tešiť zo života a pred pár dňami si tiež prevzal výnimočné ocenenie. Je najstarším organistom na Slovensku a dokonca i v Európe.

Fridrich Kolarovič (100) zo Senca prežil život plný zážitkov. Napriek úctyhodnému veku mu pamäť slúži veľmi dobre a rád si zaspomína na mladosť aj chvíle strávené za organom. „Začal som hrať ako študent v Bratislave. Za slovenského štátu boli aj študentské omše, a keďže nemal kto hrať, profesor náboženstva mi prikázal, že musím hrať,“ prezradil Fridrich. Priznal, že začiatky pre neho neboli vôbec jednoduché, keďže sa mu triasli ruky. Napriek tomu sa mu hra na organe zapáčila a naplno sa jej oddal v roku 1981, keď odišiel do dôchodku. „Tam, kde iní končia, ja začínam,“ skonštatoval.

Hudba nadovšetko

Usmievavý starček sa hre na organe venoval 40 rokov. „Keď som bol za organom, cítil som sa ako v nebi a ľudia so mnou spievali a bola to radosť. Človek až pookrial na duši,“ priznáva Fridrich, ktorý svojou hrou na organ vyprevádzal na večnosť vyše 1000 ľudí. Napriek zdravotným ťažkostiam, ktoré ho neobchádzajú, sa hrania nevzdal a to ani vtedy, keď musel vymeniť organ za syntetizátor, na ktorom si rád zahrá v pohodlí domova.

Za pôsobenie v seneckej farnosti dostal pri príležitosti osláv životného jubilea množstvo blahoželaní a darčekov. Výnimočným bolo ale ocenenie, ktoré si prevzal od Igora Svítoka zo Slovenských rekordov. „Pán Kolarovič, ste najstarší organista a hrávali ste na organe vo farnosti Senec. Blahoželám, získavate certifikát z knihy slovenských rekordov. Veľa zdravia,“ poblahoželal mu Svitok.

Ani vek však nie je pre dôchodcu prekážkou v tom, aby nedokázal žartovať. Svedčia o tom aj slová, ktoré venoval farníkom počas osláv jubilea. „Z milosti Božej dožiť sa stovky - aké jednoduché!!! Lenže ako to spolu osláviť? Odborníci naliehajú: odsuňte o rok, čo sa dá! Nuž, v mojom veku sa človek rád nechá presvedčiť, nie,“ povedal Fridrich.