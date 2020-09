Obhajca Zsuzsovej komentuje oslobodzujúci rozsudok: Zvíťazila spravodlivosť a zdravý rozum

Alenu Zsuzsovú, ktorú vo štvrtok súd oslobodil spod obžaloby v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, odviezli hneď po prepustení z Leopoldova na nitriansku expozitúru Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Jej obhajca Štefan Neszméry očakáva, že sa bude rozhodovať o jej vzatí do väzby v súvislosti s inými prípadmi. Podľa jeho slov on i jeho klientka takýto postup očakávali. "Nie je to nič prekvapujúce, je to klasický postup orgánov činných v trestnom konaní. Akurát sme nevedeli, o aký skutok pôjde. Sú dva, jeden je vražda Basternák a druhý je príprava prokurátorov. Za jeden z nich určite pôjde návrh na vzatie do väzby. Uvidíme, ako sa rozhodne sudca, ktorý bude mať službu a ktorý bude o návrhu na vzatie do väzby rozhodovať," povedal Neszméry.

V prípade oslobodzujúceho rozsudku pre Alenu Zsuzsovú v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, zvíťazila podľa Neszméryho spravodlivosť. "Ja som sa ráno vyjadroval k tomu, že dnes sa bude jedna z procesných strán odvolávať. Našťastie, môžem povedať, že to nie sme my. K výsledku rozsudku môžem povedať iba toľko, že zvíťazila spravodlivosť, zvíťazilo právo a zdravý rozum. Od začiatku sme tvrdili, že naša účasť na tomto skutku je neprípustná, my sme to od začiatku odmietali. Poukazovali sme na tie nezrovnalosti, ktoré spomínala aj predsedníčka senátu a na hlavnú zásadu in dubio pro reo. Nechcem to nazvať, že sme spokojní, ale boli tam určite braté zretele na naše námietky, na naše vyjadrenia, na naše záverečné slovo," skonštatoval Neszméry.

Podľa jeho slov boli jediným dôkazom voči Alene Zsuzsovej výpovede Zoltána Andruskóa. "Boli to jeho výpovede a jeho nezrovnalosti. My sme tvrdili od začiatku, že Andruskó vypovedá podľa potreby, že sleduje televíziu a podľa toho dopĺňa svoje výpovede a dnes to sudkyňa sama povedala, že tam boli nezrovnalosti, ktoré neboli odstránené," dodal Neszméry.