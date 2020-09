Bale je rukojemníkom Realu Madrid: Chcem odísť, no klub všetko blokuje

Waleský futbalista Gareth Bale obvinil vedenie Realu Madrid, že mu sťažuje odchod do iného klubu.

Tridsaťjedenročný krídelník by rád ukončil "nedobrovoľný exil" na San Bernabeu, no podľa neho úradujúci španielsky majster zablokoval doteraz všetky potenciálne prestupy.

Bale sa už vlani dohodol na príchode do čínskeho Ťiang-su Su-ning, ale Real napokon nedal súhlas na transfer. "Myslím si, že klub potrebuje zodpovedať túto otázku, pretože som sa snažil v minulom roku odísť a všetko v poslednej sekunde zablokoval," povedal podľa agentúry AFP.

Waleský reprezentant sa ocitol v nemilosti trénera Zinedina Zidana, ktorý ho od reštartu La Ligy po koronavírusovej pauze nechal hrať iba 48 minút v 12 zápasoch. Podľa kouča Bale odmietol nastúpiť v odvete semifinále Ligy majstrov 2019/2020 proti Manchestru City. Bývalý hráč Southamptonu či Tottenhamu má s Realom platný kontrakt ešte dve sezóny, no v tejto chvíli vyzerá nereálne, že by si dokázal opätovne získať Zidanovu priazeň.

"Vlani sa mi naskytol projekt, ktorý ma oslovil a na ktorý som sa tešil, no nepodarilo sa ho zrealizovať," vrátil sa Bale k čínskej ponuke. "A boli aj ďalšie možnosti na prestup, o ktoré sme sa snažili, no klub ich zakaždým zmaril. Takže rad je na klube, ja nemôžem robiť nič. Mám platnú zmluvu, môžem sa starať iba o veci, ktoré môžem ovplyvniť. Všetko je v rukách klubu. Ak mám byť úprimný, všetky veci mi veľmi sťažujú."

Zahraničné médiá spájajú Baleovo meno s možným prestupom do Manchestru United či návratom do Tottenhamu. Samotný hráč nevylučuje svoj návrat do anglickej Premier Leaue po sedemročnom pôsobení v Španielsku, ak by sa ho Real rozhodol predať. "Ak by sa také možnosti naskytli, určite sa im nebudem brániť. Máme množstvo času v tomto prestupovom okne. Chcem hrať a stále mám najvyššiu motiváciu. Veď mám iba 31 rokov, stále sa cítim v skvelej kondícii."