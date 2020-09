Svetová rarita z východu Poľska: 23 hráčov má rovnaké priezvisko

Nikto ich nepozná, nikto o nich nič nevie. Napriek tomu je amatérsky futbalový klub z Poľska výnimočný.

Klubu LKS Graniczni Krowica z východného Poľska sa iba veľmi ťažko iný klub vyrovná. Má totiž 23 hráčov s rovnakým priezviskom - Furgala.

"Myslím, že máme celkom 23 Furgalovcov, ale musel by som si to overiť, pretože aj ja sám som zmätený," pripustil pre agentúru AFP Henryk Nizierski, hráč, tréner i šéf klubu. Povedal, že na zápasoch sa zvyčajne zíde päť či šesť hráčov s priezviskom Furgala. "Zo samotných Furgalovcov by som celý tím poskladať dokázal, ale to nikdy neorobím, pretože máme aj lepších hráčov a ide nám o víťazstvá," dodal Nizierski, ktorého starý otec z maminej strany sa tiež volal Furgala.

Štyria z Furgalovcov, ktorí hrajú za LKS Graniczni Krowica sú bratia, ktorí majú v tíme ešte dvoch bratrancov. Ostatní s rovnakým priezviskom nie sú príbuzní. Situáciu komplikuje aj to, že niekoľko Furgalovcov má rovnaké aj krstné meno. Rozlišujú ich tak prezývkami. "Napríklad Tomaszov Furgalovych máme dvoch, jedného voláme Tomo, druhého Foto," vysvetlil Nizierski.