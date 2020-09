Šou 2 na 1 patrí bezpochyby k najúspešnejším projektom televízie Markíza a diváci sa už čoskoro dočkajú jej tretej série. Málokto však vie, že za vznikom šou stojí aj jej moderátorská dvojica Adela Vinczeová a Dano Dangl. Tí spoločne vymýšľajú sériu úloh, skúšok a výziev, ktoré častokrát dostanú hostí do nie celkom komfortných situácií. Známa modetátorka však jedným dychom dodáva, že mnohí hostia, od ktorých by to možno nečakala, ju svojím zmyslom pre humor a schopnosťou odviazať sa pozitívne prekvapili. Slová známeho hokejistu si dokonca pamätá dodnes!