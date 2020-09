Krásna tvár, no telo, ktoré vzbudzuje vášnivé reakcie: Za to, ako vyzerá, jej ľudia prajú rakovinu!

Austrálčanka sa rozhodla vzoprieť všetkým internetovým trollom, ktorí jej nechutne okomentovali jej polonahé modelingové fotky.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ashleigh Atkins, asistentka ošetrovateľky z Blue Mountains, hovorí, že nenávisť, ktorá sa jej dostala po založení účtu na TikToku, bola taká hrozná, že už tretíkrát v roku zrušila sociálne siete.



24-ročná modelka veľkosti 20, ktorá často na Instagrame zverejňuje svoje nahé alebo polonahé zábery z fotenia, sa k modelingu dostala v 19 rokoch, informuje Yahoo. Odvtedy sa na jej Instagrame nazbieralo 117-tisíc fanúšikov. Podľa jej slov sú väčšina úžasní ľudia, ktorí jej komentujú fotky a ďakujú jej, že ich inšpiruje milovať svoje telo. Niekoľko neprajníkov však Ashleigh zranilo. Obvinili ju z ničenia vlastného zdravia.

"Naša hodnota ako ľudskej bytosti neklesá s pribúdajúcou hmotnosťou a ani sa nezvyšuje s jej úbytkom. Bez ohľadu na vzhľad si ľudia zaslúžia základnú úctu," hovorí modelka. Tá sa podľa vlastných slov na základe váhy nachádza na tej "menšej strane" XXL modeliek a nečelí toľkým výzvam ako väčšie ženy. "Rada by som v móde videla ženy rôznych tvarov a väčších veľkostí," praje si mladá Austrálčanka, ktorá si najhoršie chvíle prežila po založení účtu na TikToku. Hejteri tam odporne komentovali jej váhu, zdravie a ako vyzerá jej brucho.

"Bolo to intenzívne. Musela som si od všetkých sociálnych sietí odpočinúť. Hlavne po tom, keď sa niekto dostal do mojich súkromných správ a poprial mi rakovinu," šokuje Ashleigh. Vtedy musela zasiahnuť rodina, kamaráti a priateľ Ben, MMA bojovník, s ktorým chodí 5 rokov. "Obaja rešpektujeme, čo robí ten druhý. Jediná výzva, ktorej čelíme, je, že môj priateľ nedokáže zniesť trollov alebo nenávistné komentáre na mojej stránke," priznáva Ashleigh, no jedným dychom dodáva, že aj napriek tomu to stojí za to, hlavne keď si uvedomí, ako jej prítomnosť na internete mení životy jej fanúšikov.