Žena bojuje o život v tureckej nemocnici, veľvyslanectvo jej odmieta pomôcť: Prevoz uhradíme, len keď umrie!

Na pokraji smrti. Britka Carole Fleming (67) leží v nemocnici v Turecku s neznámym ochorením a jej liečba môže stáť až 11-tisíc eur denne.

Poisťovňa jej liečbu neuhrádza a vláda po ňu nepošle lietadlo, kým je nažive. Jej dcéra sa preto snaží vyzbierať peniaze na súkromný let domov.

Hororová situácia. Carole Fleming bola s dcérou a jej tureckým manželom navštíviť rodinu, keď ju záhadná choroba pripútala na lôžko. Teraz leží na jednotke intenzívnej starostlivosti v tureckej nemocnici a bojuje o život. Choroba spôsobuje, že jej výrazne klesá hladina krvných doštičiek, čiže sa jej vôbec netvoria krvné zrazeniny. Často sa jej spontánne púšťa krv z nosa a dokonca plače krv. Jej brat Ian (55) tvrdí, že lekári jej nesprávne určili diagnózu, keď uviedli, že pokles hladiny krvných doštičiek je spôsobený liekmi, ktoré berie ako pozostatok liečby rakoviny prsníka.

Nádorové ochorenie prekonala pred rokom. Poisťovňa jej preto odmietla hradiť liečebné náklady. Carole však potrebuje pravidelné krvné transfúzie, aby zostala nažive. Rodina teraz denne platí 1 125 eur za liečbu. Iná liečba by stála aj viac ako 11 000 eur denne, no kým nezaplatia, tureckí lekári ostanú pri transfúziách, ktoré Carole „kúpia“ pár dní navyše.

Drahá cesta domov

Jej dcéra Stephanie sa ju snažila dostať domov pomocou úradov, no veľvyslanectvo v Ankare odmietlo hradiť repatriáciu, kým je nažive. „Za ostatné tri týždne som iba dve noci nebola po jej boku v nemocnici. Nie je to povinnosť, je to reflex. Po tom všetkom, čo pre mňa urobila, to najmenej, čo pre ňu môžem urobiť, je byť pri nej,“ vyjadrila sa Stephanie. „Môžem stratiť mamu a najlepšiu priateľku pre medzeru v poistení a je ťažké sa s tým vyrovnať,“ dodáva.

Rozhodla sa tak urobiť všetko pre to, aby ju dostala do opatery britských lekárov. Let domov súkromným zdravotníckym lietadlom pod dohľadom lekára však stojí viac ako 28-tisíc eur. Rozhodla sa preto požiadať ľudí cez internet, aby jej prispeli. Doposiaľ vyzbierali viac ako 37-tisíc eur. Opäť teda zvíťazila dobrosrdečnosť ľudí nad štátnou „pomocou“.

Čo hradí cestovné poistenie?

Väčšina slovenských poisťovní zahŕňa uhradenie liečebných nákladov spojených s rozličnými ochoreniami, a to aj v prípade COVID-19. Vzťahuje sa to na krajiny, ktoré slovenské ministerstvo zahraničia nepovažuje za rizikové, či už pre pandémiu alebo iné dôvody. Poisťovňa hradí náklady aj v prípade, že sa v danej krajine nachádzate a situácia sa rýchlo zmení. Odmietnuť uhradiť vaše náklady môže v prípade, ak cestujete do krajiny, ktorá je už pred dňom vycestovania označená za rizikovú, prípadne sa vám choroba prejavila už pred vycestovaním. Väčšina poisťovní taktiež nehradí náklady spojené s karanténou, pretože to nie je kategorizované ako liečba.