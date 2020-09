OSN zverejnila smútnú správu: Koronakríza uvrhne do chudoby ďalších 47 miliónov žien a dievčat

Koronavírusová pandémia a jej dôsledky uvrhnú ďalších 47 miliónov žien a dievčat do extrémnej chudoby a prehĺbia už existujúce nerovnosti.

Vyplýva to z najnovšej správy, ktorú v stredu zverejnila OSN, informuje agentúra DPA.

Pôvodné odhady poukazovali na 2,7-percentné zníženie miery chudoby žien v rokoch 2019 - 2021. Avšak v dôsledku pandémie sa teraz očakáva jej nárast o 9,1 percenta.

Z údajov Rozvojového programu OSN (UNDP) a Organizácie Spojených národov pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (UN Women) vyplýva, že na 100 mužov vo veku od 25 do 34 rokov žijúcich v extrémnej chudobe bude do roku 2021 pripadať 118 žien. Očakáva sa, že do roku 2030 sa situácia zhorší a na 100 mužov bude pripadať 121 žien.

Do roku 2021 kríza uvrhne do extrémnej chudoby až 96 miliónov ľudí, z ktorých takmer polovica sú ženy a dievčatá, uvádza sa v správe OSN.

Celkový počet žien a dievčat žijúcich v extrémnej chudobe sa tak zvýši na 435 miliónov. Podľa OSN môže trvať desaťročie, kým sa situácia dostane na úroveň spred pandémie.

Väčšina z nich žije v subsaharskej Afrike.

Väčšia zodpovednosť za starostlivosť o rodinu a nižšie vládne výdavky na vzdelávanie alebo starostlivosť o deti by mohli ženy prinútiť, aby z práce natrvalo odišli.

"Ženy znášajú väčší nápor krízy COVID-19, keďže je pravdepodobnejšie, že prídu o zdroj príjmu a je menej pravdepodobné, že bude pokrytý opatreniami sociálnej ochrany," uviedol vedúci programu UNDP Achim Steiner.