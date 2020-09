Spolupracovník Mariána Čekovského, virtuóz Sási lieta v problémoch: Trestné oznámenie za ublíženie na zdraví!

Spevácky kolega a niekdajší člen kapely Mariána Čekovského (43), hudobník a bývalý profesionálny kulturista Alexander Sási (47) má opletačky s políciou.

Pre Nový Čas totiž prehovoril Tibor (37), ktorý tvrdí, že ho hudobný virtuóz Sási v pohostinstve na košickom sídlisku napadol a spôsobil mu početné zlomeniny a iné zranenia, z ktorých sa má liečiť viac ako 40 dní. Krvavá bitka má tak dohru na polícii, kde je na muzikanta, ktorý roky spieval na Čekovského koncertoch, podané trestné oznámenie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Alexander Sási je v Košiciach a okolí známou firmou. A čo-to o tom vie aj samotný Marián Čekovský. Ten so Šanim spolupracoval roky v jeho kapele a spája ich priateľstvo. „Už tri roky nespolupracujeme. A o tomto prípade som vôbec netušil,“ povedal Marián. Podľa informácií Nového Času došlo k bitke v podniku na sídlisku Železníky. Tibor - napadnutý muž, hneď na úvod priznal, že sa s hudobníkom Alexandrom Sásim, ktorého volajú Šani, poznajú vyše 15 rokov.

„Nemali sme žiadny konflikt, bežne sme sa zdravili,” priznal Tibor, ktorý sa síce zo sídliska odsťahoval, ale z času na čas prišiel do podniku. A tak to malo byť aj v pondelok minulý týždeň. „Pani výčapníčka je moja dobrá známa. Celý čas som sa rozprával len s ňou,“ spomenul Košičan, ktorému sa mal v bare prihovoriť práve Sási so slovami, aby z krčmy odišiel.

„Veľmi som si to nevšímal. Neskôr zakričal, že tu mám zákaz chodiť. Na to som reagoval s otázkou, že o aký zákaz ide, ale to už nevedel, ako reagovať a ja som sa ďalej bavil s výčapníčkou,“ opísal Tibor. „Následne ma schytil od chrbta za krk, zhodil na zem a začal udierať,“ začal opisovať nepríjemný zážitok mladý muž. K muzikantovi sa však mal pridať aj ďalší chlap.

„Keď som bol na zemi, začali ma obaja kopať aj do tváre, hlava nehlava. Snažil som si kryť tvár, ale vôbec mi to nepomáhalo, stále som dostával údery. Bál som sa, kedy to skočí a myslel som si, že to možno neprežijem. Barmanka kričala: ,To už stačilo, Šani, už dosť. Keď som sa vrátil k vedomiu, šiel som na pohotovosť a neskôr aj na políciu podať trestné oznámenia na oboch mužov,“ dodal.

Útok popiera

Polícia prípad rieši. „Polícia vykonáva potrebné úkony podľa Trestného poriadku a v zákonom stanovenej lehote rozhodne o ďalšom postupe,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Sási Novému Času povedal, že k incidentu nedošlo a nikoho nenapadol. „Ešte niekedy v zime robil cirkus a vyhodili sme ho z baru. On sa totiž oháňal teleskopom, so synom sme ho vyhodili von, to bolo všetko. Toto ale bolo asi pred pol rokom. Je dosť možné, že si na nás niečo vymyslel a sa hnevá,“ tvrdí Sási.

„Nie je to pravda, v pondelok som v tom bare vôbec nebol. Keď má ale svedkov, nech sa páči, nech ma udá. V žiadnom prípade som ho nenapadol,“ povedal Novému Času muzikant. Tibor, ktorý sa po bitke zotavuje doma, však bude mať zrejme aj trvalé následky. „V nemocnici mi naprávali nos. Mám trieštivú zlomeninu viacerých kostí v okolí nosa. Nechali ma po bitke v nemocnici na pozorovaní. Mám aj problémy s dýchaním pre narazený hrudník a chrbticu,“ dodal muž, ktorý čaká na prešetrenie celej veci a potrestanie útočníkov.