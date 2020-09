Tragédia v rodine ženícha Ivana z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad: Bude platiť za smrť mamy († 63)?!

Dostane trest kvôli svojej zbrani?! Sympaťák Ivan Plučinský (39) účinkoval v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad ako jeden zo ženíchov, ktorý však lásku svojho života v šou nenašiel.

Počas televíznej zoznamky sa divákom ukázala na obrade aj jeho drahá mama Vierka († 63), ktorá syna vo všetkom podporovala. Vtedy však nikto ani len netušil, že o pár mesiacov príde k hroznej tragédii. Pani Viera prišla v uplynulý piatok o život. Podľa informácií Nového Času sa našlo jej nehybné telo bez známok života so strelným poranením hlavy v jednom z bratislavských bytov. Zbraň, ktorá jej mala vziať život, by však mala patriť jej synovi, televíznemu ženíchovi Ivanovi. Držiteľ zbrane je však za ňu plne zodpovedný a v takýchto prípadoch môže polícia uplatniť náležité kroky!

Ivan prežil najsmutnejší piatok svojho života. Telo svojej mamy bez známok života mal nájsť krátko po desiatej hodine večer v bratislavskom byte. Podľa polície mala pani Viera († 63) strelné poranenie hlavy a v jej blízkosti sa nachádzala aj strelná zbraň. Celým prípadom sa zaoberajú vyšetrovatelia, ktorí majú vylúčiť alebo potvrdiť cudzie zavinenie. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva.

„Vo vyšetrovaní tohto prípadu aj naďalej pokračujeme, v danej veci sú vykonávané všetky nevyhnutné procesné úkony za účelom jej náležitého objasnenia. Vzhľadom na štádium trestného konania, bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Veronika Slamková. Ivan nesie stratu najdôležitejšej ženy v jeho živote veľmi ťažko. „Nebudem vám nič hovoriť,“ reagoval stroho, ale pokojným hlasom, keď sme ho na mieste hroznej udalosti zastihli.

Hrozí trest?

Jeho milovaná mama mala podľa ľudí z jej okolia už dlhšiu dobu bojovať s démonmi. Podľa našich informácií mala spomínaná zbraň patriť Ivanovi. Trest by mu však hroziť nemal. „Samotná skutočnosť, že sa tretia osoba nedovolene zmocní cudzej zbrane a spácha ňou samovraždu, nie je trestným činom držiteľa zbrane. O trestný čin by mohlo ísť iba v prípade, ak by držiteľ zbrane vedel o tom, že niekto chce spáchať samovraždu a zbraň by jej nejakým spôsobom priamo alebo nepriamo sprístupnil. Išlo by o trestný čin účasti na samovražde,“ vysvetlil advokát Marek Benedik. Držiteľ zbrane má zároveň povinnosti, medzi ktorými je zabezpečenie zbrane pred odcudzením alebo zneužitím.

„Ak držiteľ zbrane tieto povinnosti poruší, spácha priestupok, za ktorý mu je možné uložiť peňažnú sankciu vo výške 1 659 eur. A to bez ohľadu na to, či sa zbrane zmocní tretia osoba a či si ňou privodí smrť, alebo nie,“ dodal Benedik.