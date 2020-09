Povinné rúška v školách: Na čo všetko si treba dať pri ich nosení pozor?

Rúško účinne chráni, ak zakrýva ústa i nosové dierky a je suché.

Deti by mali mať okrem toho, ktoré majú na tvári, v škole aspoň jedno ďalšie čisté rúško v mikroténovom vrecúšku. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.

"Dieťaťu pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého vlhké rúško odloží," radia hygienici. Po návrate zo školy by mal rodič vrecko s jednorazovými rúškami vyhodiť do odpadkového koša ako bežný komunálny odpad. Plátenné rúška je potrebné oprať v práčke aspoň na 60 stupňoch Celzia, prípadne vyvariť a následne ožehliť suchým teplom.

Pred použitím rúška si treba umyť ruky vodou a mydlom alebo vyčistiť dezinfekčným prostriedkom. Počas nosenia treba minimalizovať dotyk s rúškom. Ak je vlhké alebo špinavé, treba ho vymeniť za nové. "Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie," pripomína ÚVZ.

S rúškom sa manipuluje prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. "Rúško neodstraňujeme uchopením na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve ich vydezinfikovať," radí úrad. Neumytými rukami sa podľa ÚVZ šíri až 80 percent infekcií.

"Nosením rúšok a hygienou rúk významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších akútnych respiračných ochorení, ktorých výskyt sa každoročne výrazne zvyšuje návratom žiakov do kolektívu po prázdninách," dodáva hovorkyňa.

Nosenie rúšok je počas prvých dvoch septembrových týždňov povinné pre pedagógov a odborných zamestnancov, ale aj žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania, ale aj v interiérových priestoroch okrem času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov. Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúča ÚVZ pristupovať individuálne.

"Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dosah na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška," vysvetlili hygienici.