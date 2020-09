Turisti vytvorili rekord Horskej záchrannej služby: V auguste volali o pomoc 224-krát

Epidemiologická situácia v súvislosti s koronavírusom ovplyvnila aj prácu našich horských záchranárov.

Keďže na Slovensku sa rozhodlo dovolenkovať veľa domácich i cudzincov, horskí záchranári riešili v auguste rekordný počet žiadostí o pomoc - až 224!

Slováci sa rozhodli dovolenkovať u nás na horách, no okrem domácich prichádzali aj turisti z okolitých štátov ako Česko, Polsko, Maďarsko, Nemecko či Rakúsko. Plné boli nielen preferované turistické horské trasy, ale aj obľúbené horolezecké cesty. To sa prejavilo aj na činnosti Horskej záchrannej služby (HZS). V auguste boli o pomoc požiadaní 224-krát, čo je absolútny historický rekord. Na výjazd vyrazili 191-krát, čo je oproti júlu 55-percentný nárast.

Veľmi výrazne stúpol počet zásahov na ferratách, hlavne na tej na Skalke pri Kremnici. Išlo prevažne o precenenie svojich síl a uviaznutie na najťažších častiach cesty. „Žiaľ, veľmi stúpol aj počet úmrtí. V júli to boli dva prípady a v auguste to už bolo desať. No z týchto dvanástich tragických udalostí bolo osem srdcových príhod, čo si nepamätám ja ani pamätníci. Išlo o celé vekové spektrum. Najmladší mal 27 rokov a najstarší 74,“ vysvetlil riaditeľ HZS Jozef Janiga.

Postihnutým sa podľa neho dostala účinná pomoc, lebo chaty a iné turistické zariadenia sú vybavené defibrilátormi a záchrana prišla veľmi rýchlo. „No ani to nepomohlo a na zlyhanie srdca umrelo v lete 8 ľudí. Aj letné úrazy boli veľmi netypické. Išlo väčšinou o zranenia na ľahkých nenáročných turistických chodníkoch a niekedy to boli aj veľmi vážne úrazy. To ukazuje, že do hôr prichádzali ľudia, ktorí hory vôbec nepoznali a nezažili,“ dodal.