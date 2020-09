Búrka spravila z manželov Gaálovcov bezdomovcov: V dome zhoreli naše sny

Búrka z nich spravila bezdomovcov.

Manželom Vierke (27) a Vladimírovi (29) Gaálovcom a ich dvom malým dcérkam z Michalovej (okr. Brezno) zničil ich vysnívaný rodinný domček blesk, ktorý spôsobil obrovský požiar. Mladá rodinka utekala z horiacej budovy bosá a len v pyžamách. Statočný muž chcel niečo zachrániť, no napokon musel vyskočiť z okna. Oheň ich pripravil úplne o všetko.

Vierka a Vladimír si začali plniť sny o rekonštrukcii domčeka. Nehnuteľnosť po starkom si postupne svojpomocne obnovovali a prirábali k nemu podkrovie. Akurát čakali na schválenie hypotéky a dom chceli poistiť, no to už nestihli. „V pondelok sme ostali dlhšie hore, pretože sme si spoločne plánovali, ako využijeme peniaze z hypotéky. Mali sme z toho veľkú radosť, lebo sme si plnili sny,“ hovorí mladá mamička, ktorá má od detstva strach z búrky.

„Vypadla nám elektrina, no manžel sa ma snažil upokojiť,“ opisuje osudný večer Vierka. Pomodlili sa a išli si ľahnúť k 8-mesačnej Agátke a Alžbetke (2). Už zaspávali, keď začula niečo pukať. Vlado išiel pre istotu skontrolovať podkrovie, no to už bolo v plameňoch. „Volala som hasičov, ktorí mi povedali, nech okamžite s deťmi utekám preč. Zrazu sa začal odvšadiaľ valiť dym. Schytila som spiace dcérky a bežala s nimi do auta,“ opisuje minúty hrôzy Vierka, ktorá nechala dievčatká u starkej a utekala späť. Manžel na ňu kričal, že horí celá strecha. Bol v podkroví, kde sa snažil oheň uhasiť, no napokon musel vyskočiť z okna.

Rodina prišla takmer o všetko. Čo nezničil oheň, dokončila voda. Dom, ktorý nemal bleskozvod, sa stal neobývateľným. „Zhoreli nám naše sny... Viem, že je ťažká doba, ale aj tak chceme s Vladkom, Alžbetkou a Agátkou pekne poprosiť dobrých ľudí, aby nám pomohli opäť sa postaviť na nohy a finančne nás podporili,“ dodala užialená Vierka.