Detaily plavby Slovenky Ingrid cez kanál La Manche: Prečo som plávala len v nohavičkách?

Prekonáva samu seba! Hoci sa Slovenka Ingrid (36) plávaniu venuje od detstva, až v dospelosti má pre ňu tento šport tú pravú adrenalínovú príchuť.

Mladá žena totiž zdoláva otvorené vody, no, ako sama priznala, zo začiatku mala napriek skúsenostiam obrovský rešpekt. Jedným z jej najväčších zážitkov bola bezpochyby plavba kanálom La Manche, ktorý chcela zdolať v najlepšom čase. Plány jej v utorok prekazilo počasie, pre ktoré musela plavbu predčasne ukončiť po vyše 11 hodinách. Napriek tomu sa s Novým Časom podelila o svoje zážitky.

Slovenka Ingrid (36) mala k vode blízko od útleho veku. „Už v predškolskom veku ma ocino hádzal do vody, aby som sa naučila plávať. Plávam v podstate od druhého ročníka na základnej škole a chodila som aj na športovú školu do Košíc,“ hovorí Ingrid, ktorá plávala zhruba do dvadsiatky, keď si musela dať na istý čas pauzu.

Zmrznutá ryba aj bója

Neskôr sa rodáčka z Topoľčian do vody opäť vrátila, ako však sama priznala, jej plávanie nadobudlo iný rozmer. „Plávam na otvorených vodách a hlavne v zime,“ vraví sympatická žena. Napriek tomu, že ide o šport, ktorý miluje, jej začiatky na otvorených priestranstvách absolvovala s veľkým rešpektom. „Mala som nejaký blok, respektíve vnútornú obavu z tmavej vody, keď som bola na Draždiaku alebo sama na jazere,“ spomína plavkyňa, ktorá sa svojho strachu zbavovala postupne.

Podľa vlastných slov počas pretekov si užila množstvo zážitkov, na ktoré určite nezabudne. „Raz som skoro nabrala zmrznutú rybu, to bolo veľmi nepríjemné. A raz som dokonca na pretekoch nabrala kovovú bóju do hlavy,“ hovorí s úsmevom Ingrid, podľa ktorej je každá plavba niečím novým. Najväčším úspechom je zaplávaný slovenský rekord v Topoľčanoch - za 24 hodín zaplávala 50 km.

Pomaľovaná ako strom

Jedným z najväčších zážitkov bola pre Ingrid plavba kanálom La Manche, na ktorú sa vydala v utorok 1. 9. krátko po 10. hodine nášho času v sprievode lode Viking Princes 2. Nešlo však o hocijakú plavbu - miesto klasických plaviek mala len nohavičky a zaujímavé zdobenie na tele. „Vyplávala som pomaľovaná ako strom, keďže som chcela poukázať na problematiku výrubu stromov,“ prezradila Ingrid, ktorej však plány na finiš skrížili prúdy a nepriaznivé počasie.

Plavbu medzi anglickým a francúzskym pobrežím, ktorá je podľa jej slov vzdušnou čiarou dlhá približne 34 kilometrov, musela predčasne ukončiť. „Plávanie kanálom La Manche ukončené po 11 hodinách a 17 minútach kvôli nepriaznivým prúdom,“ napísala prostredníctvom sociálnej siete a doplnila, že odplávala 75 % z plánovanej trasy.

Detaily plavby

Miesto: kanál La Manche

Štart: prístav v Doveri

Dátum: 1. 9. o 12.00 hod.

Trvanie plavby: 11 hodín a 17 minút

Odplávaná trasa: 75 %