Zúfalé pátranie v Slovenskom raji: Kostolníka Františka nenašli ani tri dni po omši!

Vydal sa na omšu a odvtedy ho niet! František Tkáč (71) z Gánoviec (okr. Poprad) v nedeľu zaparkoval na parkovisku v Podlesku a po liturgii sa vybral naspäť po cyklochodníku. Lenže k autu neprišiel.

Tri dni po kostolníkovi niet vidu ani slychu a v Slovenskom raji sa rozbehla veľká pátracia akcia, do ktorej sa zapojili desiatky ľudí...

K odstavenému autu v Podlesku v Slovenskom raji však nedošiel, a keď sa nevrátil domov, príbuzní vedeli, že je zle a zalarmovali policajtov. „Otec Slovenský raj dokonale poznal. Je rodený Letanovčan. Na Kláštorisko chodil pravidelne. Neviem, čo sa stalo. Tentoraz si nezobral ani mobil,“ povedala dcéra Katarína, ktorá sa o otca bojí. Po omši ho síce ešte zazreli približne 400 metrov pod Kláštoriskom, keď na cyklochodníku predbiehal Ladislava, no tam stopa chladne... „Pátrali po ňom Horská služba, polícia aj desiatky dobrovoľníkov. No v stredu aktívne pátranie ukončili. My po ňom pátrame ďalej,“ zúfalo dodala dcéra.

Náčelník Horskej záchrannej služby Slovenský raj Ivan Krajčírik potvrdil, že pátranie prerušili: „Celú časť, kde bol predpoklad, že sa môže zdržiavať, sme prepátrali. Prítomný bol aj vrtuľník. Bohužiaľ, bezvýsledne. Je to zložitý a nebezpečný terén plný skrytých zrázov. Vo štvrtok po ňom ešte budú pátrať policajti so psami.“ František si však nevzal mobil, čiže záchranári nedokážu vytýčiť perimeter, ktorý treba prehľadať. Rodina napriek tomu verí v dobrý koniec....