Naštvaní tlmočníci: Za hodiny pri Matovičovi sme nevideli ani cent!

Na ich prácu sa pozeralo celé Slovensko, no oni za to nedostali zaplatené ani halier.

Tlmočníci do posunkového jazyka pre nepočujúcich od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu stáli vedľa politikov a hygienikov na každej tlačovke. Málokomu by napadlo, že túto službu verejnosti robili doteraz úplne zadarmo.

Šéf zväzu nepočujúcich: Je to nehoráznosť

Prečo ste zorganizovali protest?

- Bolo to z dvoch dôvodov. Po prvé na tlačovkách Úradu vlády už dva týždne nie je prítomný tlmočník pre nepočujúcich. Druhá vec je, že od začiatku pandémie, čo už je vyše 6 mesiacov, nedostali tlmočníci za svoju prácu zaplatené. Ale práve ten moment, keď premiér poslal tlmočníka preč z tlačovky, bol pre nás impulzom, že už musíme konať. Nepočujúci majú právo dostávať informácie v čase pandémie.

Prečo ste čakali až 6 mesiacov, kým ste sa ozvali, že tlmočníci nemajú za svoju prácu zaplatené?

- My sme to riešili už dlhodobo a vždy nám odkázali, nech sme trpezliví, že sa na tom už pracuje a peniaze nám budú vyplatené. Toto však trvá už pol roka a keď z tlačoviek stiahli aj tlmočníkov, rozhodli sme sa to už riešiť, lebo nám už došla trpezlivosť a je to nehorázne.

V akom štádiu je riešenie situácie teraz?

Na protest za nami prišiel vedúci Úradu vlády pán Jakab a prisľúbil nám, že do piatka budú uzatvorené nové zmluvy a potom sa situácia vyrieši.

Na najbližšej tlačovke už bude prítomný tlmočník pre nepočujúcich?

- To je otázne. To by sa malo doriešiť až po tom, ako budú uzatvorené nové zmluvy. To je pre túto chvíľu kľúčové a ostatné sa uvidí potom. Pre mňa je však najdôležitejšie, aby nepočujúci na Slovensku mali pri tlačovkách k dispozícii na obrazovkách tlmočníka.