Bieloruská vláda v snahe potlačiť protesty zakročila proti novinárom: Zadržanie aj deportácia

Desiatky novinárov v stredu protestovali pred policajnou stanicou v bieloruskom Minsku proti zadržaniu ich kolegov, ktorí pokrývali demonštrácie proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.

Niekoľkých novinárov z bieloruských spravodajských médií zadržali policajti v utorok na základe obvinení z účasti na nepovolenej demonštrácii. V prípade, že ich uznajú vinnými, im hrozia pokuty alebo odňatie slobody do 15 dní. Bieloruská vláda pri snahe potlačiť obrovské protesty zakročila aj proti novinárom. Mnohým bieloruským žurnalistom odobrala akreditácie a niektorých ich zahraničných kolegov deportovala. Proti zásahu voči médiám v Bielorusku sa ohradila Európska únia aj Spojené štáty americké.

Počas utorkových protestov v Bielorusku, do ktorých sa zapojili aj študenti, polícia zadržala podľa ministerstva vnútra 128 ľudí na základe spomenutých obvinení, pričom len v hlavnom meste Minsk ich bolo 95. V stredu bolo vo väzbe čakajúc na súdne pojednávanie 39 osôb.

Masívne demonštrácie vypukli po prezidentských voľbách z 9. augusta. Protestujúci v Bielorusku považujú výsledky volieb za zmanipulované, Alexander Lukašenko v nich podľa oficiálnych čísel získal 80 % voličských hlasov. Prvé dni demonštrácií sprevádzali násilné zákroky polície, ktorá rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a obuškami a zadržala takmer 7000 ľudí. Stovky ľudí utrpeli zranenia a najmenej traja zomreli.

Po tom, ako tvrdý zásah vyvolal medzinárodné pobúrenie, sa vláda začala vyhýbať takýmto zákrokom voči demonštrantom a protesty sa snaží ukončiť skôr vyhrážkami a selektívnym väznením aktivistov. Úrady zadržali viacero organizátorov štrajkov vo fabrikách a začali vyšetrovanie opozičnej Koordinačnej rady, ktorej cieľom je demokratický prechod moci v krajine, pričom dvoch jej členov odsúdili na 10 dní väzenia, a viacero ďalších, vrátane laureátky Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexijevičovej, predvolali na výsluch.

Člen rady a niekdajší minister kultúry Pavel Latuško v utorok vycestoval do Poľska po tom, čo sa mu vyhrážali vypočúvaním. Deň predtým mu Lukašenko pohrozil, že prekročil "červenú líniu" a mohol by čeliť stíhaniu. Latuško pre agentúru AP uviedol, že sa tento mesiac plánuje vrátiť do Bieloruska, najprv sa však zúčastní na konferencii v Poľsku a navštívi Litvu. "Neporušil som zákon. Problém je, že ústava a zákon už v Bielorusku nefungujú. Je zvláštne počuť prezidenta vynášať obvinenia, ktoré môžno robiť len na súde," povedal v telefonickom rozhovore.