Školský rok sa začal s prísnymi protiepidemickými opatreniami: Ako sme zvládli prvý deň v triede s rúškami

Po mesiacoch domáceho vyučovania a prázdnin opäť v škole. Pre neutíchajúcu pandémiu platia odvčera v školách zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Najviac diskutovaným a najobmedzujúcejším opatrením je povinné nosenie rúška pre učiteľov i žiakov 2. stupňa počas celého pobytu v škole, ktoré bude trvať prvé dva týždne. Pedagógovia priznávajú, že to pre nich bude náročné, no chápu závažnosť situácie a snažia sa chrániť zdravie svoje, detí i ich rodičov. Ako zvládli prvý deň?

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane

Počet žiakov: 198

Prváci: 23

Pedagógovia školy: 12 učiteľov, 4 vychovávatelia

„Prvý deň bol tento rok iný. Bez oficiálneho otvorenia školského roka. Bolo to teda netradičné. Rodičia s takýmito opatreniami počítali, pretože boli informovaní. Prebehlo to hladko. Ráno sme robili filter. Deťom sme merali teplotu a dezinfikovali ruky. To isté platilo aj u rodičov, ktorí mohli vstúpiť do školy. Deti prvého ročníka odprevadil dozor do triedy, aby sa zbytočne nepohybovali po škole. Starší prešli automaticky do svojich tried. Keďže viaceré deti aj vozíme do školy, dodržiavame aj pravidlá, ako sú rúška a dezinfekcia rúk,“ vysvetlil riaditeľ školy Pavel Michal.

Základná škola, Hroncova 23, Košice

Počet žiakov: 580

Z toho prvákov: 107

Počet pedagógov a nepedagógov: 79

Škola mala slávnostné otvorenie školského roka hneď dvakrát. „Najprv pre žiakov 5. až 9. ročníka ráno o 8. hodine, ktoré bolo individuálne v triedach. Prihovoril som sa k nim prostredníctvom školského rozhlasu. Žiakov 1. stupňa sme privítali neskôr o 9. hodine ráno spoločne s rodičmi aj s učiteľkami,“ priblížil riaditeľ Fazekaš.

Z dôvodu hygienicko-bezpečnostných opatrení sa žiaci 2. stupňa stretli ráno pred školou a na dvore, odkiaľ si pre nich prišli ich triedne učiteľky, ktoré ich po skupinkách odprevádzali do tried. „Musíme dodržiavať opatrenia hlavného hygienika,“ informoval riaditeľ. Doplnil, že k ďalším opatreniam patrí aj častá dezinfekcia rúk a intenzívne vetranie. „Všetky priestory budeme dezinfikovať častejšie, ako to bolo doteraz. Stravovanie v školskej jedálni bude podľa rozvrhu stolovania. Zamedzíme tým, aby sa viacero tried naraz stretlo v jedálni, ktorú sme rozdelili na niekoľko častí,“ doplnil Fazekaš.

Základná škola Pavla Marcelyho, Bratislava

Počet žiakov v škole: 785

Z toho prvákov: 75

Počet pedagógov: 80

Otvorenie školského roka bolo trochu nezvyčajné. Rodičia so žiakmi prichádzali síce do školy bez rozpisu od 7.30 do 8.00 hod., do areálu školy a do tried však rodičia nesmeli ísť. Problém s tým však nemali. Výnimku mali prváci. S rodičmi sa stretli ráno o 8.30 hod. na školskom dvore, kde sme si povedali pokyny a následne sa deti s učiteľkami pobrali do tried. Rodičia museli počkať vonku,“ povedal riaditeľ Gabriel Kalna.