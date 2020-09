Kardiochirurg Fischer po smrti priateľa Říhu († 61): Už pred rokmi mal namále

Hazardoval so životom?! Známy kardiochirurg Viliam Fischer (81) nesie tragický skon českého hokejového trénera Miloša Říhu († 61) ťažko.

Predčasný odchod priateľa ho trápi o to viac, že ešte pred dvoma rokmi nad jeho zdravotným stavom a životosprávou sám zdvíhal varovný prst! Dnes sa zdá, že márne...Českú a slovenskú športovú verejnosť zasiahla v utorok šokujúca správa o smrti kouča Miloša Říhu († 61). Ten v rokoch 2002 a 2005 doviedol bratislavský Slovan k titulu a v KHL v sezóne 2015/2016 do play-off.

Počas vydareného pôsobenia v našej metropole sa spoznal a skamarátil aj so známym kardiochirurgom a bývalým šéflekárom futbalového národného mužstva Viliamom Fischerom. Toho špekulácie českých médií o tom, že úspešný kormidelník doplatil na zlyhanie orgánov, predovšetkým pečene a pankreasu, neprekvapili. Práve kvôli týmto zdravotným problémom ho totiž museli nedávno previezť z nemocnice v Banskej Bystrici do pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny.

„Je mi to veľmi ľúto, ale nie som vôbec prekvapený. Už pred dvoma rokmi, keď za mnou Miloš prišiel, ma totiž výsledky jeho pečeňových testov nepríjemne zaskočili. Už vtedy mal namále...“ povedal pre Nový Čas Fischer, ktorý vyhlásenému búrlivákovi na základe strašidelného stavu jeho organizmu a nedobre fungujúcemu metabolizmu radil zásadne zmeniť život. A že tých debát a dlhých večerov bolo...

„Jeho pečeň bola v hroznom stave. Dohováral som mu, aby určite zmenil životosprávu, alebo jej aspoň venoval väčšiu pozornosť, lebo to nemusí dopadnúť dobre. Svoje telo si treba vážiť a rešpektovať jeho signály. Doslova som Milošovi zdupľoval, že ak so sebou niečo neurobí, do pár mesiacov už nemusí byť medzi nami. Veľká škoda, že ma nepočúvol, lebo už vtedy sa podľa mňa nachádzal na hrane života a smrti,“ dodal rešpektovaný odborník, ktorého prekvapilo aj angažovanie za kormidelníka českej reprezentácie.

Odhováral som ho od toho, pretože som tušil, že ho to môže pripraviť o posledné zvyšky aj tak podlomeného zdravia,“ spomenul Fischer, narážajúc na vlaňajšie majstrovstvá sveta na Slovensku, keď museli Říhu s bolesťami v oblasti brucha dočasne hospitalizovať. Ani táto výstraha však nezabrala. „Nemohlo to skončiť inak," uzavrel smutne kardiochirurg.