Speváčka Jadranka ukázala dom, ktorý stavala 10 rokov: Kráľovstvo so štyrmi mačkami

Známa speváčka balkánskych hitov Jadranka Handlovská (53) je rodená Bratislavčanka, ale počas koronakrízy sa presťahovala do dediny Ružindol neďaleko Trnavy, kde je nesmierne šťastná. Svoj vysnívaný dom projektovala spolu s architektom a dala si záležať na tom, aby v ňom bolo všetko podľa jej predstáv.

„Nevedela som si predstaviť odísť z Bratislavy. Ale môžem povedať, že som si veľmi rýchlo zvykla, lebo Trnava je úžasná. Všetko tu rýchlo vybavím, všetko je po ruke. Nechcela som bývať v blízkosti Bratislavy a v domčeku. Tým, že som nepotrebovala bývať ihneď, lebo mám byt, tak keď neboli peniaze, so stavbou sme stáli aj dva roky. Som na voľnej nohe a nechcela som úver, lebo neviem, či ďalší mesiac budem mať robotu. V tomto som veľmi opatrná, starý otec bol bankár, tak ma naučil,“ začína svoje rozprávanie Jadranka.

Izby pre priateľov

Dom stavala s prestávkami 10 rokov. „Od korony, keď sme museli stále sedieť doma som, sa rozhodla natrvalo odísť do Ružindolu. Zbalila som moje štyri mačky a prišla som do domu.“ Rodinný dom na 10-árovom pozemku navrhovala s architektom. „Mal to byť otvorený priestor, mala som v hlave nejakú predstavu a potom sme ho za pochodu s architektom prekresľovali. Dolu je obývačka, jedáleň a kuchyňa, na poschodí mám pracovňu, dve spálne a šatník,“ hovorí Jadranka.

Interiér je ladený do sivej a bielej so striebornou, ale vidieť aj červenú farbu. „Mama mala červenú kuchyňu, možno tam je inšpirácia. Musím mať všetko zladené. Červené lampy, detaily na závesoch, dokonca aj šálky a podnosy pod taniere.“ V kuchyni sa speváčka činí, najmä keď prídu jej priatelia. „Kým som žila v Bratislave, veľmi často som varila, nosila som aj ocinkovi, ktorý je na penzii. Tu ma to až tak nebaví. Iba keď prídu kamaráti, mám rada veľkú spoločnosť, preto mám aj viac izieb, aby mali kde prespať, aby som s nimi v podstate žila. Každý týždeň u mňa niekto je,“ priznáva.