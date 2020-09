Celebritné mamy poslali deti do škôl: Trefná poznámka Lakatošovej o rúškach v triede

Školy otvorili po pol roku svoje brány a deti sa tak mohli znovu vrátiť do školských lavíc. Keďže prežívame druhú vlnu koronavírusu, mnohí rodičia svoje ratolesti odprevádzali s obavami. Patria k nim aj modelky Silvia Kucherenko (38) a Silvia Lakatošová (47). Z čoho majú strach?

Modelka Silvia Kucherenko (38) so synom Alexandrom (9)

Najskôr sa vás opýtam, ako ste prázdninovali?

Prázdninovali sme na Slovensku, veď tu máme kam ísť, naša krajina má veľa krásnych a zaujímavých miest. Boli sme na pár dní vo Vysokých Tatrách, urobili sme nejaké túry a boli sme pozrieť aj rodinu v Michalovciach. Doma máme bazén, takže k vode sme nemuseli cestovať. No a začiatkom júla sme boli navštíviť moju sestru v Čechách, keď bola ešte situácia okolo koronakrízy priaznivá.

Neobávali ste sa pustiť Alexandra do školy, keďže máme druhú vlnu koronavírusu?

Obávala a veľmi, nebola som do poslednej chvíle rozhodnutá, či ho pustím, alebo nie. Premýšľala som nad tým veľmi dlho, radila som sa s mnohými známymi, či dávajú deti do školy. Viacerí z môjho okolia to neriešia a zdá sa im to nafúknuté, no mne nie, ja som veľmi zodpovedná. Nakoniec som sa rozhodla pustiť ho, ale uvidím, ako sa situácia počas prvého týždňa vyvinie.

Deti budú musieť sedieť celé hodiny v rúškach...

Saška v triede rúško mať nemusí, pretože je štvrták, len v spoločných priestoroch. Vnímam to veľmi zle, lebo keď ste v rúšku dlhšie, horšie sa dýcha. Celý deň v rúškach určite nie je dobré, na druhej strane v rámci ochrany to chápem, aj keď je to veľmi nepohodlné, najmä pre deti. Dospelí to zvládajú určite lepšie. Je tiež divné, že prvý stupeň nemusí a druhý áno, tomu nerozumiem. Myslím si práve, že väčšie deti sú zodpovednejšie než tie menšie...

Alexander, tešil si sa do školy?

Veľmi som sa tešil, lebo mi už dosť chýbajú spolužiaci.

Aká bola mama učiteľka počas obdobia, keď ste nechodili do školy?

Bola prísna, ale naučil som sa viac ako v škole. Vždy chcela, aby som mal úlohy hotové v ten deň, ako nám ich zadali. Na prvom mieste bolo učenie, až potom všetko ostatné.

Ako ste prežívali karanténne obdobie, keď sa deti museli učiť doma?

Nebolo to zlé, lebo nevyhľadávam davy a ani na verejných akciách ma už poriadne dlhú dobu nikto nevidel. Mám veľmi rada súkromie, tak mi to vyhovovalo, nesťažovala som sa. Učila som sa so Saškom poctivo, niekedy aj 5 hodín denne, lebo učenie ma veľmi baví, preto idem od septembra študovať masmediálnu komunikáciu na Panaeurópsku vysokú školu. Som veľmi prísna, čo sa týka učenia. Povedzme si, že Saška nemá lacnú školu, takže bazírujem, aby sa učil, chcem, aby mal vedomosti. Vadilo mi iba, že som nemohla ísť na kávu, alebo si len tak niečo nakúpiť... Zvládla som to a naozaj som tri mesiace nevytiahla päty z domu a nevyšla som ani za bránku.

Keby museli deti ostať znovu doma, už ste pripravení...

Samozrejme, sme pripravení, ešte by k tomu pribudla aj moja škola a všetko by sa točilo iba okolo učenia. Mne to ale problém vôbec nerobí.

Prečo ste sa rozhodli ísť študovať teraz na vysokú školu?

Nikdy som sa nevyhýbala učeniu, aj teraz idem do školy preto, aby som z tej školy mala najviac vedomostí, nejde mi len o titul. Poznám médiá, pohybujem sa v nich roky z tej druhej strany a teraz to chcem zúročiť aj z tej opačnej. Dozvedela som sa, že budeme mať časenky, každý príde na určitú hodinu, aby sme sa tam všetci netlačili, čo je veľmi rozumné. Vymysleli to super, potešila som sa takémuto prístupu. Budem, samozrejme, študovať popri zamestnaní, nemám čas na denné štúdium.

Obávate sa niečoho v súvislosti s koronou?

Veľmi sa to tu rozbehlo, je to horšie ako pri prvej vlne. Určite by som nikam necestovala, nepáčilo sa mi, že ľudia chodili po dovolenkách do zahraničia. Buďme úprimní, aj kvôli tomu sa to znovu vrátilo. Mali jedno leto zostať doma, bolo mi vtipné, ako nevedeli vydržať, niektorí mi pripadali, akoby nikdy v živote neboli na dovolenke a potrebovali silou mocou ísť do Chorvátska. Toto je podľa mňa pohŕdanie, nezodpovednosť a strašná arogancia voči ľuďom a celej situácii.