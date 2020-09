Prípad úmrtia Slováka Jozefa Chovanca: Minister Korčok víta tlak belgickej spoločnosti

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) víta tlak, ktorý vytvára belgická spoločnosť a politika v prípade zabitého Jozefa Chovanca.

V prípade boli podľa Korčoka nariadené ďalšie dva nezávislé expertízy, ktoré posunú vyšetrovanie dopredu. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády. "My nie sme súčasťou vyšetrovania, ale pochopiteľne od nás prichádza žiadosť o partnerskú komunikáciu, aby sme vedeli, v akom štádiu sa vyšetrovanie nachádza," povedal šéf rezortu diplomacie.

Korčok tiež spomenul, že v utorok (1. 9.) sa zástupca veľvyslanectva v Belgicku zúčastnil na vypočutí exministra vnútra v snemovni belgického parlamentu. Ten si podľa Korčoka vyžiadal aj ďalších zainteresovaných politikov na vypočutie. Korčok tiež víta uznesenie Národnej rady SR, ktoré na stredajšie rokovanie predložilo vedenie parlamentu. "Je dobré, že priamo volení zástupcovia sa k tomu vyjadria a je to dôležitý apel na belgickú stranu, politiku a občiansku spoločnosť, aby sa naozaj stalo to, čo je nevyhnutnosťou nastolenia spravodlivosti, a to je urýchlené ukončenie vyšetrovania," poznamenal.

K úmrtiu slovenského občana v Belgicku a udalostiam okolo zásahu na letisku Charleroi došlo vo februári 2018. Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.