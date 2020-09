Prezidentka Čaputová: Čakám, že v kauze vraždy Kuciaka padne spravodlivý rozsudok

Prezidentka SR Zuzana Čaputová očakáva, že v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude vynesený spravodlivý rozsudok, ktorý bude zrozumiteľne a dôveryhodne odôvodnený.

Hlava štátu to uviedla v stredu v Rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo s tým, že je to dôležité pre budovanie dôvery verejnosti v justíciu. Prípad vraždy novinára označila prezidentka za jednu z najväčších káuz tohto storočia na Slovensku, s ktorou sú spojené veľké očakávania.

Prezidentka sa vyjadrila aj k legislatíve, podľa ktorej sa bude vyberať nový policajný prezident. Ciele v tomto smere mohli byť podľa nej ambicióznejšie, a to najmä v oslabení politického vplyvu na výkon funkcie policajného prezidenta či šéfa policajnej inšpekcie. Ako tvrdí, uvažovať sa mohlo, ako vzdialiť policajného šéfa od ministra vnútra. "Aby tam nebola previazanosť," podotkla.

"Musíme však rešpektovať, že výkon polície má spadať pod výkonnú moc, ktorá nesie politickú zodpovednosť za výkon polície," poznamenala Čaputová. Ak minister vymenuje za policajného prezidenta profesionála, ktorý bude procesne samostatný a bude realizovať potrebné úlohy, môže byť podľa jej slov právna úprava v poriadku. "Dôverujem tomu, že bude vybratý dobrý policajný prezident," skonštatovala Čaputová. Myslí si, že na procese jeho výberu by mali participovať aj iné zložky než len minister vnútra.

Hlava štátu sa vyjadrila aj k novele zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia či k novele zákona o prokuratúre, ktorou sa má meniť spôsob výberu generálneho i špeciálneho prokurátora. Oba zákony vetovala a aj o nich majú v stredu rokovať poslanci Národnej rady SR. Novelu zákona o elektronických komunikáciách nemohla prezidentka podpísať, pretože by podľa nej neobstála v teste ústavnosti. Tvrdí, že ak by tak nespravila, zákon by vstúpil do účinnosti, následne by mohol byť napadnutý na Ústavnom súde SR, ktorý by ho podľa nej s veľkou pravdepodobnosťou stopol a medzitým by mohlo dôjsť k porušeniu práv jednotlivcov. Najrýchlejšiu cestu, ako vyriešiť problém s týmto zákonom, vidí prezidentka v prelomení jej veta a následnej novelizácii zákona. "Stretla som sa s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina). Súhlasí s tým," uviedla prezidentka.

V prípade novely zákona o prokuratúre poukázala Čaputová na ustanovenia, ktoré sa týkajú odvolávania generálneho prokurátora. Tie podľa nej presahujú hranicu ústavnosti a siahajú na právomoc Ústavného súdu SR. To považuje hlava štátu za neprípustné. "Ak by bolo moje veto prelomené a tieto ustanovenia z tohto zákona by neboli vypustené, budem to musieť napadnúť na Ústavnom súde SR," upozornila prezidentka.

Vláda SR podľa Čaputovej prechádza momentálne výzvou, pretože chystá plán obnovy v súvislosti s veľkou finančnou ponukou zo strany Európskej únie. Hlava štátu tvrdí, že to bude pre ňu dôležitý medzník. "Pravidelne sa informujem u jednotlivých ministrov, aké typy plánov chcú do veľkého plánu dostať za svoj rezort. Prípadne sa snažím navrhnúť veci, napríklad v súvislosti s ochranou klímy," poznamenala.