Minister Krajčí: Laboratóriá dokážu denne vyšetriť 7 500 vzoriek nového koronavírusu

Slovenské laboratóriá dokážu denne vyšetriť 7 500 vzoriek nového koronavírusu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) podotkol, že na Slovensku sa testuje správne.

Koronavírus na Slovensku: Pribudli ďalší nakazení, už ich je viac ako 4-tisíc

"Slovensko je tak jednou z top piatich krajín, ktoré sa umiestňujú v počte testov na jedného pozitívne dokázaného. Podľa všetkého testuje veľmi správne. Počet negatívnych testov korešponduje s počtom pozitívnych," uviedol Krajčí. Nemá tiež informácie, že by situácia s ľuďmi pozitívne testovanými na nový koronavírus nebola pod kontrolou.

Na margo dvoch úmrtí ľudí s novým koronavírusom, ktoré v utorok (1. 9.) pribudli, Krajčí povedal, že jedným z nich bola osoba, ktorá sa vrátila z Chorvátska. "Ochorenie malo u nej rýchly priebeh a aj napriek liečbe a podanému remdeziviru sa ho nepodarilo zachrániť," poznamenal. Druhá pacientka mala podľa Krajčího aj druhú chorobu. V oboch prípadoch sa čaká na výsledky pitvy. "Slovensko je jedna z najlepších krajín na svete, ktorá spoľahlivo vykazuje úmrtia na ochorenie COVID-19," hovorí minister.

Pre inteligentnú karanténu sa ľudia rozhodovali vtedy, ak im hrozila štátna. V súčasnosti by si ju ľudia mohli nainštalovať, no nemá kto skontrolovať, či bola aplikácia nainštalovaná správne. "Táto inteligentná karanténa sa momentálne nedá veľmi dobre využiť. Spoliehame sa na to, že ľudia budú zodpovední a budú sa izolovať, pokiaľ budú mať príznaky," skonštatoval šéf rezortu zdravotníctva. Rozdiel oproti prvej vlne pandémie je podľa Krajčího v tom, že ľudia sú vzdelanejší.