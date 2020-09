Mrazivý zážitok Slováka v lietadle: Na palubu vtrhla protiteroristická jednotka, hrozivé odhalenie!

Nový Čas informoval o zásahu protiteroristickej jednotky v lietadle z Viedne do Londýna v pondelok. Do redakcie sa nám ozval muž, ktorý v tej chvíli sedel na palube a dopodrobna opísal desivé chvíle.

Polícia v nedeľu zadržala na londýnskom letisku Stansted dvoch mužov, ktorí sedeli v lietadle prichádzajúcom z Viedne. Išlo o 34-ročného muža z Kuvajtu a 48-ročného Taliana. Na palube v tom čase sedel aj Slovák, ktorý do poslednej chvíle netušil, čo sa dialo.

Muž si po pristátí lietadla všimol vonku policajnú hliadku, no najskôr si myslel, že to bude súvisieť s opatreniami proti koronavírusu. Spozornel, až keď pasažierom bolo zakázané vystúpiť z lietadla. "Čas bežal, prešla hodina a jediné, čo personál hovoril, že nevedia dôvod, prečo nemôžeme vystúpiť. O to čudnejšie vyznela požiadavka, aby sme sa všetci pripútali bezpečnostnými pásmi, keďže lietadlo sa nehýbalo," hovorí Slovák o počiatočnom šoku.

"Hneď potom nám kapitán lietadla oznámil, že na palubu vstúpi polícia a že máme spraviť presne to, čo povedia a v žiadnom prípade nemáme nič nakrúcať ani fotiť," uviedol čitateľ, ktorý rozhodne nemienil nič riskovať. "Hneď na to vstúpili na palubu dvaja členovia protiteroristickej jednotky v plnej výstroji a ozbrojení, takže už bolo všetkým jasné, že nám nejdú merať teplotu," pokračuje muž.

Protiteroristická jednotka napokon odviedla dvoch mužov, ktorí sedeli v zadnej časti lietadla a podľa slov čitateľa nekládli odpor. "Potom nám kapitán oznámil, že dôvod, prečo sa toto celé udialo je ten, že počas letu našli nejaké podozrivé predmety a odkazy podľa jeho slov ´v divnom jazyku´, ktoré si títo páni nechávali na záchode v zadnej časti lietadla," šokoval čitateľ.

"Uvedomoval som si, že ak by nezakročili a títo páni by naozaj niečo plánovali, tak by som toto už asi nepísal. Ale pravdupovediac veľmi som to neprežíval, keďže takéto riziko podstupujem takmer každý deň v práci. Pracujem ako člen permanentnej ochranky a moje pracovisko je v prvej 5-ke potenciálnych cieľov teroristického útoku v Spojenom kráľovstve," doplnil Slovák.