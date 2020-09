Nové okolnosti Říhovej († 61) smrti: Čo zabilo legendárneho trénera?

Hokejový svet v utorok zasiahla správa o smrti trénera Miloša Říhu († 61).

Českému trénerovi, ktorého meno sa spája s českou hokejovou reprezentáciou ale i slovenským Slovanom Bratislava mali podľa informácií portálu iSport zlyhať orgány. Konkrétne malo ísť o pečeň a pankreas.

Legendárny tréner umrel v pražskej nemocnici, kde bol hospitalizovaný od polovice augusta.

"Je to pre nás všetkých neopísateľný šok, že nám odišiel tak veľký a skvelý človek a obrovský srdciar," povedal pre český web iSport.cz jeho Miloš Říha mladší, ktorý s otcom v ročníku 2019/2020 spolupracoval v reprezentácii ČR. "Posledný mesiac to bol veľký boj. Ďakujem celej rodine a všetkým blízkym, ktorí boli pri nás a snažili sa zo všetkých síl. A otcovi by som chcel za všetko, čo robil pre ostatných, od srdca poďakovať," dodal Miloš Říha mladší.

Tretíkrát prišiel do Slovana v lete 2015 a viac ako dve sezóny ho trénoval v nadnárodnej KHL. V súťaži s ruským riadením viedol aj Spartak Moskva, Atlant Mytišči, SKA Petrohrad a Avangard Omsk. Pri českej reprezentácii pôsobil od leta 2018.