Tragédia na dovolenke: Mladá mamička († 23) si ľahla do postele, sestre sa naskytol strašný pohľad

Mladá mamička Amy Connorová († 23) tragicky zomrela v spánku počas dovolenky so svojou sestrou Toni a sesternicou Alison. Jej smrť si nikto nevie vysvetliť.

Sestry zo severoírskeho mesta Coleraine a ich sesternica Alison vyrazili na dovolenku na Ibizu, domov sa vrátili za nešťastných okolností. Amy a Toni sa pred osudnou nocou opaľovali na pláži. Potom sa vrátili do hotelovej izby, aby si oddýchli.

„Boli sme dole pri bazéne a potom sme sa na chvíľu vrátili späť do izby. Amy si dala sprchu a ľahla si do postele," opisuje udalosti pred tragédiou sestra Toni (26). „Išla som von na balkón, jedla chrumky a oddychovala. Keď som sa vrátila, bola stále v posteli... Bolo to také neskutočné, nedávalo to zmysel. Veľký šok!“

Mladá mamička 3-ročnej dcérky za nejasných okolností zomrela v spánku. „Hotelový personál bol neuveriteľný, lepšie sme si nemohli priať,“ ocenila Toni ústretovosť rezortu Ibiza Rocks a dodala, že personál im zbalil kufre, zabezpečil jedlo a ponúkol hotel v Londýne zadarmo. 26-ročná žena opísala svoju nebohú sestru ako človeka, ktorého keď stretnete raz, už si ho navždy zapamätáte.

Toni hovorí o obrovskej podpore pre najbližších zosnulej Amy, čoho dôkazom má byť tisícka správ na Facebooku, kvety a sústrastné karty pred domom užialenej rodiny.

Amy po sebe zanechala dcérku, rodičov Carol a Arthura a troch súrodencov. Pochovaná mala byť v ružovej rakve vykladanej diamantmi a vygravírovaným nápisom "Princezná." "Ešte nikdy takú rakvu nerobili. Považovala som to za správne, Amy bola jedinečná," zakončila sestra Toni.