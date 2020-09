Minister Gröhling dostal zákernú otázku: Čo so žiakom, ak odmietne nosiť rúško?

Posunutý začiatok školského roka majú tri školy, vyplýva to z informácií, ktoré má k dispozícii rezort školstva. V stredu to počas tlačovej konferencie pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2020/2021 na Základnej škole kpt. Nálepku v Stupave uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"O ostatných školách nemáme avízo, takže otvárame školský rok a verím, že maximálne prídeme do oranžovej fázy a červenú fázu nebudeme musieť realizovať," povedal minister školstva. V prípade týchto troch škôl sa čaká na otvorenie školského roka. "Bude to trvať pár dní, kým to bude vyhodnocovať regionálny úrad verejného zdravotníctva a bude dávať odporúčania, ako pokračovať ďalej," vysvetlil minister. Pripomenul, že rezort školstva neplánuje zatvárať školy celoplošne, ale len lokálne.

"Tento školský rok bude netradičný a iný, ale verím, že v rámci opatrení, ktoré nastavil Úrad verejného zdravotníctva, to zvládneme, a po dvoch týždňoch budeme môcť celý vzdelávací proces spustiť naplno a budeme sa vzdelávať tak, ako sme boli zvyknutí," uviedol minister školstva. Upozornil, že ak na školách zvládnu prvé dva týždne, následne sa zvládnu aj tie ostatné.

V stredu ministerstvo školstva spúšťa aj informačno-vzdelávací portál EDU TV. "Budeme tu zverejňovať videá s odborníkmi, aby sme zvládli celú túto situáciu. Okrem toho, že budeme zverejňovať manuály a grafy, budeme zverejňovať aj krátke videofilmy a rozhovory," povedal minister školstva.

Šéf rezortu školstva poznamenal, že v utorok (1. 9.) večer diskutoval s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). V piatok 4. septembra bude stretnutie jeho tímu. "Budeme prijímať všetky požiadavky zo škôl a verím, že v piatok nám dajú odborníci ďalšie odporúčania, ktoré budeme môcť realizovať," uviedol Gröhling.

Na otázku, čo robiť, ak žiak odmietne v škole nosiť rúško, minister uviedol, že je to veľmi náročné v rámci vynútiteľnosti. "Musíme sa s tým popasovať, musíme vysvetľovať deťom, že keď budeme dva týždne nosiť rúška, tak je to minimum, čo môžu robiť pre seba a svojich najbližších," vysvetlil minister. Doplnil, že učiteľ musí dieťa, ktoré rúško odmietne nosiť, upozorniť, aby si ho nasadil. V prípade, že tak neurobí, bude musieť riaditeľ alebo zriaďovateľ školy konať.

Zo Stupavy sa minister premiestni do Spojenej školy na Dúbravskej ceste v Bratislave, ktorú taktiež navštívi v súvislosti s otvorením nového školského roka.

Zhruba 693 000 žiakov sa v stredu vráti do školských lavíc. Jeho začiatok bude poznačený koronakrízou. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Z celkového predpokladaného počtu školákov je takmer 498 000 zo základných škôl, z toho je viac ako 59 000 prváčikov. Predpokladaný počet stredoškolákov je necelých 196 000, z toho je viac ako 41 000 prvákov.