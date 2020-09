V Belgicku renovovali starú fontánu: Čo v nej našli, o miestnych veľa vypovedá

Pri renovácii fontány v belgickom meste Verviers sa našla schránka s podivuhodným obsahom - nádobou s liehom, v ktorej sa uchovalo srdce prvého starostu Pierra Davida. Napísal o tom server BBC.

David zomrel v roku 1839, v roku 1883 bola dokončená fontána nesúca jeho meno a práve vtedy bola dnu umiestnená nádoba so srdcom. "Mestská legenda sa potvrdila: schránka bola v hornej časti fontány, blízko busty Pierra Davida, za jedným z kameňov, ktoré sa premiestňovali počas reštaurovania," uviedol zástupca mesta Maxime Dege. Podľa neho sa srdce našlo koncom augusta a prakticky bolo v neporušenom stave.

Občania mesta si v roku 1839 chceli svojho zosnulého starostu uctiť, a preto so súhlasom rodiny nechali chirurgicky odstrániť jeho srdce, ktoré plánovali umiestniť do pripravovaného pamätníka. Zhromaždiť prostriedky na jeho stavbu však trvalo niekoľko desaťročí a proces sprevádzali takisto hádky o to, ako by mal pomník vyzerať. Nakoniec na počesť politika vznikla fontána na námestí Place Verte.