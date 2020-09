Zmeny nielen pre vodičov, ale aj pre cestujúcich MHD v Bratislave: Ktorým trasám sa po ceste do školy vyhnúť?

Pripravte si pevné nervy! S príchodom školského roka sa množstvo osobných vozidiel na cestách niekoľkokrát znásobuje.

Tento rok bude na bratislavské cesty dokonca ešte väčší nápor ako obvykle. Hlavné mesto realizuje v porovnaní s inými rokmi množstvo opráv a výstavieb. Práve z tohto dôvodu je uzatvorených niekoľko trás, po ktorých ste zvykli deti voziť do školy a to môže spôsobovať tvorbu ďalších zápch a zdržaní. Zmeny v doprave ohlásil aj dopravný podnik. Posilní kapacity aj intervaly niektorých liniek a zmenili sa aj pravidlá pri využívaní električeniek.

Staré Mesto

- Radlinského - čiastočne uzatvorená v úseku od Vazovovej po Školskú ulicu. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením. Čiastočne uzatvorená Šulekova ulica a ulica Palisády.

- Štefánikova je kvôli oprave lávky pre chodcov čiastočne uzatvorená. (Platí od 15. 08. 2020 do 13. 09. 2020 len počas dovoleniek.)

- Električková trať dúbravsko-karloveská radiála je čiastočne uzatvorená. - Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave, za preloženou autobusovou zastávkou Chatam Sófer, Botanická ulica, pred križovatkou Botanickej a Devínskej cesty a Karloveská ulica, v križovatke Karloveská – Molecova. Platí do konca septembra.

Petržalka

Čiastočne uzatvorená Kopčianska ulica:

- od budovy Oddelenia dopravných evidencií Krajského dopravného inšpektorátu po koniec ulice

- od zjazdu z Bratskej po koniec Kopčianskej ulice - ide o pravý jazdný pruh v smere od konca Kopčianskej k železničnej stanici Petržalka

- v úseku od zjazdu z Bratskej po koniec Kopčianskej ulice

Nové mesto

- Čiastočne uzatvorená je aj Vajnorská ulica v Bratislave, v úseku od Trnavského mýta po Škultétyho obojsmerne. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

- Na Vajnorskej ulici, v úseku od Trnavského mýta po Príkopovu ul. Obojstranne rekonštruujú plynovody. Doprava je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia.

- Tupého ulica v Novom Meste bude uzatvorená do 01. 10. 2020 iba v čase medzi 9. - 15. hod.

Karlova Ves

- V rámci stavby Električková trať dúbravsko-karloveská radiála je uzatvorené priecestie P7 – Devínska cesta a P8 – Molecova a čiastočne otvorený prejazd novovybudovaným priecestím P9 pri nadchode k poliklinike na miestnej komunikácii I. triedy Karloveská v Bratislave. Pre Molecovu aj Devínsku cestu je možné iba pravé pripojenie a pravé odbočenie počas uzávierky priecestí P7 a P8 v termíne od 07. 08. 2020 do 20. 08. 2020 a následne bude so zmenou čiastočne otvorené priecestie P8 – Molecova na otáčanie vozidiel idúcich z centra a prechádzajúcich cez novovybudované autobusové nástupište v termíne od 20. 08. 2020 do 05. 09. 2020.

Rača

- Pre stavbu D4/R7 je čiastočne uzatvorená Púchovská ulica v Rači. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pásu v smere do Pezinka.

Vajnory

- Pre výstavbu križovatky Triblavina je čiastočne uzatvorená diaľnica D1. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy.

Ružinov

- Čiastočne uzatvorená Mierová ulica v Ružinove: konkrétne pravý jazdný pruh v úseku od Tučkovej ulice po Hraničnú ulicu

- Čiastočne uzatvorená Košická ulica v Ružinove: v úseku oproti Tekovskej ulici, pravý jazdný pruh v smere Most Apollo

- Čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy v Ružinove: konkrétne v úseku od vjazdu na priľahlé parkovisko pri čerpacej stanici Slovnaft po výjazd z parkoviska, smer kruhový objazd Turčianska a od výjazdu z parkoviska po kruhový objazd Turčianska

- Uzatvorená ulica Mlynské nivy, v križovatke ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova

Ivanka pri Dunaji

- Čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Prístavný most

D1 zo smeru Einsteinova: uzatvorený zjazd na Prievoz (alternatíva: zjazd Most Apollo alebo Gagarinova)

D1 zo smeru Trnava: obchádzka je vedená po Plynárenskej ulici na Prístavnú ulicu

D1 v smere Petržalka – Bajkalská: čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica v úseku od OBI po odbočku do prístavu

Zmeny v MHD od 1. septembra

Linka 61: premáva na trase Hlavná stanica - letisko. V ranných hodinách bude premávať každých 6 minút a odpoludnia každých 7-8 minút.

Linky 83 a 84: Až do ukončenia rekonštrukcie električkovej trate v Dúbravke budú premávať ráno každé 3 minúty a popoludní 3-4 minúty.

Linka 32: Premávať budú kĺbové autobusy aj počas pracovných dní pre posilnenie kapacity.

Linka 210: premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty).

Zmeny v MHD od 7. septembra

Linka 3: Bude medzi zastávkami Rača, Komisárky a Petržalka, Jungmannova premávať obojsmerne cez Vazovovu, Krížnu ul. a Americké námestie. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 7: Bude premávať po trase Rača, Komisárky, resp. ŽST Vinohrady cez Račiansku, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú na ŽST Nové Mesto. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 9: Bude medzi zastávkami Chatam Sófer a Astronomická premávať obojsmerne cez Námestie SNP, Špitálsku a Krížnu ul.

Linky 31 a 94: Budú premávať na náhradnú priebežnú konečnú zastávku Blumentál na Vazovovej ul. (pri gymnáziu). Následne pokračujú priamo po Vazovovej ul., kde obslúžia zastávku Vazovova (spoločnú s linkami 3 a 7), následne Krížnu, kde obslúžia zastávku Americké námestie a potom sa napoja na Kollárovo nám. a na svoje trasy vrátane obslúženia zastávky Kollárovo námestie na Nám. 1. mája.

Linky 39 a N55: V smere Súhvezdná/Na pántoch po obslúžení zastávky Kollárovo nám. pokračujú priamo po ulici Námestie slobody a Mýtnej vpravo na Vazovovu ul., kde obslúžia zastávku Blumentál v náhradnej polohe pred križovatkou s Radlinského ul. (pri gymnáziu), následne pokračujú vľavo na Radlinského ul., a od zastávky Račianske mýto po riadnych trasách. V smere Cintorín Slávičie údolie/Hlavná stanica premávajú bezo zmeny.