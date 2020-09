Zámocká zeleň v Pezinku je v havarijnom stave: Z parku vyrúbu až 39 stromov!

Zostanú po nich len spomienky. V zámockom parku v Pezinku je podľa mesta nevyhnutné vyrúbať až 39 stromov, ktoré sú v havarijnom stave.

Mesto Pezinok tvrdí, že park si vyžaduje okamžité riešenie. Do konca roka 2021 musia vysadiť nové dreviny. Zámocký park je obľúbeným miestom na oddych pre mnohých Pezinčanov. Tento rok ho čaká veľká zmena. Podľa mesta je v havarijnom stave až 39 stromov, ktoré je potrebné vyrúbať a nahradiť novými. Ide o dreviny, ktoré sú podľa odborného posudku z roku 2019 v zlom zdravotnom stave.

Narušená je ich stabilita aj zvyšková či nulová vitalita, v dôsledku čoho predstavujú vážne ohrozenie návštevníkov parku, uviedla pezinská samospráva na svojom webe. „Je dôležité stabilizovať park, ozdraviť ho a zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu stromov a zelene. Zámocký park je národnou kultúrnou pamiatkou a našou najväčšou pýchou v centre mesta. Pri realizácii budú použité také postupy, ktoré zabezpečia minimálny zásah do trávnikov a ďalšej zelene v blízkosti výrubu,“ skonštatoval pre TASR primátor Pezinka Igor Hianik.





Čo bude so živočíchmi?

Zámocký park je aj domovom množstva vtákov a netopierov. Kvôli nim je mesto povinné vyrúbať stromy mimo ich reprodukčného a hybernačného obdobia. Tento termín je do konca septembra, max. do 15. októbra. Vyrúbané stromy musia nahradiť novými, minimálne 70-imi, s obvodom kmeňov 14 až 17 cm. Mali by byť z geograficky tradičných a vhodných druhov.

Okrem vtáctva v parku žijú aj chránené druhy chrobákov, najmä fúzače a roháče. „V rámci ochrany chránených druhov je povinné ponechať zhora orezané kmene 7 stromov určených na výrub ako torzá. Budú slúžiť na zabezpečenie trvania vývojového cyklu chránených druhov chrobákov,“ upresnil mestský úrad. Počas výrubu bude Zámocký park verejnosti prístupný. Bezpečnostné obmedzenia sa budú týkať vždy len časti, v ktorej sa uskutoční výrub.