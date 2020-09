Nový prieskum: Voľby by v auguste vyhralo OĽANO, jedna strana mu dýcha na chrbát

Parlamentné voľby by na konci augusta vyhralo hnutie OĽANO.

Dosiahlo by 18,1 percenta hlasov voličov. Nasledovali by strana Hlas-SD so ziskom 17 percent a Smer-SD s 10,9 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií spoločnosti Actly, ktorý sa realizoval osobnými rozhovormi od 21. do 26. augusta na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo sedem politických strán. Po OĽANO, Hlase-SD a Smere-SD sú to hnutie Sme rodina (10,1 percenta), strany SaS (9,4 percenta), ĽSNS (8,9 percenta) a Progresívne Slovensko (5,1 percenta).

Hranicu piatich percent potrebných na postup do Národnej rady SR by nedosiahlo KDH (4,1 percenta), strany Za ľudí (3,7 percenta), SNS (3,1 percenta), Vlasť (2,7 percenta) a Dobrá voľba (2,5 percenta). Možnosť 'iná strana' v prieskume zvolilo 4,4 percenta opýtaných.