Lisa ma nezvyčajnú zábavu: Škrečok si pri nej žije ako celebrita

Rozmaznaný škrečok? Britka Lisa Murray-Lang (44) má v lockdowne nezvyčajnú zábavu. Keď nemôže takmer nikam ísť ona, tvorí zážitky aspoň svojmu škrečkovi Spudovi.

Kreatívna majiteľka využíva lepenkové škatule a nábytok pre bábiky a vytvára rozličné miesta pre Spudovu zábavu. Škrečok svetobežník bol v galérii, prechádzal sa pri Big Bene a dokonca bol aj v krčme! Lisa ručne vyrába všetok nábytok vrátane malinkých barových stoličiek a umeleckých diel na stenách so škrečkovskou tematikou.

Bežne jej „dielo“ trvá dokončiť asi tri dni a momentálne je to pre ňu veľký zdroj zábavy. „Spud to miluje, vždy sa teší na nový zážitok,“ povedala Lisa. Bežne pracuje ako opatrovateľka psov, ale chodí tiež na prechádzky s domácimi miláčikmi majiteľov, ktorí nemajú toľko času, no pre pandémiu dočasne stratila prácu. Zabáva sa preto tvorbou malých svetov. Dokonca si zriadila crowdfundingovú stránku (dobrovoľné prís- pevky), kde môžete tieto výtvory podporiť.