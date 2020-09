Tragédia v Tatrách: Štefan († 27) zomrel v spánku! Šokujúce správanie kamarátov v osudný deň

Mal to byť krásny zážitok. Turisti z Považskej Bystrice chceli prejsť hrebeň Vysokých aj Západných Tatier.

Počas presunov prespávali na horských chatách. Nikomu z nich ani v najhoršom sne nenapadlo, že do cieľa už neprídu všetci. V pondelok ráno v Žiarskej chate (1 324 m n. m.) náhle v spánku zomrel ich kamarát Štefan († 27). V pondelok ráno dostala Horská záchranná služba hlásenie, že na Žiarskej chate skolaboval 27-ročný muž a vypovedali mu základné životné funkcie. Na chate bola v tom čase ubytovaná aj záchranárka z Košíc. Za asistencie hostí ihneď začala kardiopulmonálnu resuscitáciu s pomocou defibrilátora.

Po príchode horských záchranárov pokračovali v oživovaní až do príchodu posádky RLP. Žiaľ, aj napriek vyše hodinovej snahe sa nepodarilo Štefana vrátiť do života. „Večer prišla skupina turistov do chaty. Mali za sebou hrebeňovku od Vysokých Tatier, boli vyčerpaní. Dali si nanajvýš po pive a išli si ľahnúť. O štvrtej ráno začal jeden z nich chrčať. V ústach mal zvratky a nedýchal. Okamžite sme ho začali oživovať,“ povedal Novému Času personál chaty.

Mladý muž mal podľa našich informácií problémy so srdcom a mali mu chýbať lieky. Príčinu jeho náhleho skonu ukáže pitva. Šokujúce je, že zvyšok partie podľa personálu chaty v pondelok po raňajkách pokračoval v túrach. „Za posledných 7 dní je to už štvrtý prípad srdcového kolapsu v Žiari. Dva skončili tragicky, tento mladý muž a 55-ročný Slovák zomreli, 66-ročný prežil a je v nemocnici. A vo štvrtok sme zasahovali pri infarkte na Zverovke,“ prezradil Roman Švanda, náčelník záchranárov v Západných Tatrách.

- Oproti minulému roku máme približne 30%-ný nárast zásahov. A to bol rok 2019 v tomto smere takmer dvojnásobný oproti predošlému. Toľko zásahov sme ešte nemali. Paradoxne sú to zranenia na ľahkých turistických chodníkoch. Do hôr prichádzajú aj ľudia, ktorí v lete ležali pri mori, no pohyb v horách je trochu o inom.