Manažér Slovana Krajči nesie smrť Říhu († 61) veľmi ťažko: Srdcervúce vyznanie!

Uznávaného trénera v minulosti trikrát angažoval za kouča hokejového Slovana a stali sa dobrými kamarátmi.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Pre Nový Čas si Krajči zaspomínal na búrliváka, na ktorého počesť sa duel belasých a Popradu na Tatranskom pohári začal minútou ticha...

Vždy, keď Krajči angažoval Říhu († 61) ako kouča belasých, bol z toho úspech! V roku 2002 a aj 2005 doviedol bratislavský klub k titulu a v KHL v ročníku 2015/2016 do play-off. Nečudo, že správu o smrti úspešného trénera prijal veľmi ťažko. „Je to veľká strata pre český i slovenský hokej. Už teraz mi Miloško veľmi chýba. Bol to úžasný človek a priateľ, vynikajúci tréner a hokejový odborník. Veľa sme toho spolu prežili v dobrom i zlom. Precestovali sme spolu Rusko i Európu. Viedli sme hodiny debát o hokeji či o živote. Vždy, keď do Slovana prišiel, urobil úspech,“ poklonil sa Říhovi kamarát Krajči.