Rozchod bojovníka MMA Karlosa Vémolu s partnerkou Lelou: Kto dal komu kopačky?

Dúfala, že rodina zostane pokope, no potom prišiel šok. Český bojovník MMA Karlos Vémola (35) a jeho partnerka Lela Ceterová (31) ohlásili rozchod.

Pritom ešte pred tromi týždňami blondínka Novému Času Nedeľa tvrdila, že je všetko v poriadku a krízu, o ktorej sa už šuškalo, poprela. Čo sa medzitým udialo a kto bol ten, kto rozchod inicioval, vedia len oni dvaja. Zatiaľ však dvojica drží povestného bobríka mlčanlivosti.

Vraví sa, že nič netrvá večne, ani láska k jednej slečne... Presne to sa udialo s českým šoubiznisovým párom. „Terminátor“ Vémola a jeho partnerka Lela priznali počas víkendu rozchod. Blondínka na sociálnej sieti uviedla, že dôvodom krachu ich trojročného vzťahu je nevera.

„Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza a preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie. Sťahovaniu zabránil COVID, z ktorého sa musíme vyliečiť, a potom odchádzame,“ napísala na Instagrame blondínka. Jej slová nenechali svalnatého bojovníka chladným a informácie o nevere okamžite poprel.

„Len naši blízki vedia, ako to medzi nami naozaj bolo. Na rozdiel od partnerky, ja na matku svojej dcérky žiadnu špinu zverejňovať nikdy nebudem o údajných neverách a pod. Všetko sa raz, bohužiaľ, končí, bola to všetko moja vina, aj keď sme v tom boli dvaja,“ napísal trochu tajuplne Karlos a dodal, že odteraz sa bude zameriavať len na ich spoločnú osemmesačnú dcérku Lili a zápasnícku kariéru. „Dúfam, že budeme s Lelou čo najrozumnejší rodičia,“ verí.

Nečakaný rozchod známej česko-slovenskej dvojice bol o to záhadnejší, že len pár týždňov predtým Lela počas pobytu v Bratislave povedala, že u nich doma je všetko v poriadku a kríza sa nekoná. „Tieto dohady vznikli možno preto, lebo počas epidémie korony bol Karlos v Londýne a nemohol pricestovať. Aby som v Prahe nezostala sama, bola som s Lilinkou u jeho mamy v Orlických horách. Keď sa vrátil do Prahy, už sme čas trávili ako rodina spolu. Bolo to pre mňa najkrajšie obdobie. Po skončení epidémie začal Karlos viac trénovať, venovať sa svojim povinnostiam a ja som sa venovala malej. U rodičov v Bratislave som nebola 9 mesiacov, takže sa teším, že som mohla prísť na Slovensko po prvý raz aj s dcérkou,“ zahmlievala problémy, hoci pripustila, že nie všetko je tak, ako si predstavovala.

„Nikdy predtým som nežila so športovcom, pri Karlosovi som zistila, čo to obnáša. Iné je, keď spolu len trávite čas a iné, keď žijete v spoločnej domácnosti. Tam už vidíte, aký ten človek naozaj je. Vždy sa snažím pred zápasmi Karlosovi maximálne pomáhať. Varím mu diétne jedlá a stravujem sa podobne ako on. Podporujem ho aj psychicky, pretože sprievodným javom pri diétach sú nesmierne veľké výkyvy nálady. Tie zmeny sú ukrutné, raz hore, raz dole. Vyžaduje si to veľkú dávku tolerancie,“ povedala otvorene a priznala, že si myslela, že po narodení ich spoločného bábätka si terminátor na rodinu nájde viac času. „Dúfala som, že sa bude dcérke venovať viac. Ale vraví sa, že muži sa začnú viac venovať dieťatku až keď je trošku staršie. Hádam sa to teda časom zmení,“ nádejala sa Lela.



Myslela na zadné kolieska

Nech už bolo príčinou ich razantného rozchodu čokoľvek, isté je, že blondínka sa s tým len ťažko zmieruje. „Máme spolu dieťa, takže to o to viac bolí. Nechcem sa však viac vyjadrovať k dôvodom rozchodu, to sú veci, ktoré nateraz zostanú len medzi mnou a Karlosom. Som matka a určite by som dcérke najradšej dopriala vyrastať v kompletnej rodine. Žiaľ, všetko dopadlo ináč a ja verím, že tak ako sa Karlos vyjadril, budeme Lili dobrými rodičmi. V každom prípade musím povedať, že v čase, keď som bola v Bratislave, vôbec som nepremýšľala o rozchode,“ povedala Lela, ktorú nové okolnosti donútili zariadiť si život inak.

„Chcem rozbehnúť vlastný biznis. Neprezradím, čo to bude, ale už veci plánujem. Rada by som v živote niečo dokázala a posunula sa niekde inde,“ povedala pred časom Lela, ktorá však nerátala, že veci dostanú taký rýchly spád. Radosť jej v týchto ťažkých dňoch robí aspoň rozkošná dcérka. „S týmto pokladom naozaj nikdy v živote už nebudem sama,“ odkázala všetkým na Instagrame.