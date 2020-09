Šťastný príbeh zatúlaného psíka: Chlpáč vyšliapal až na Chopok

Toto ešte nezažili! Keď do najvyššie položenej reštaurácie na Chopku prišiel psík bez majiteľov, bolo jasné, že sa zatúlal. To však nikto netušil, že chlpáč má za sebou 30-kilometrovú túru.

Ako sa čierno-biely psík dostal na dvetisíc metrov vysoký Chopok, nikto netuší. Okrem niekoľkých turistických chodníkov sem síce jazdia aj lanovky, malý nezbedník si to sem však zrejme vyšliapal po svojich. „Vbehol, zaštekal, a kým sme mu hľadali majiteľa a pýtali sa ľudí, zaspal. Mysleli sme si, že ho tu niekto zabudol. No nikto sa k nemu nehlásil. Dali sme jeho fotku aj na sociálne siete, ale nič. Tak sme ho potom zobrali s kolegyňou do útulku Očami psa v Liptovskom Mikuláši,“ vysvetľuje jedna zo záchrankýň, Veronika z reštaurácie Rotunda na Chopku.

V útulku zistili, že psík je zdravý a predtým sa o neho majitelia dobre starali. Bol začipovaný, takže sme ho mohli ľahko identifikovať,“ uviedla Martina s tým, že to, čo zistili potom, ich poriadne šokovalo. Chlpáčov domov je Liptovská Lúžna a v Jasnej ani na Chopku s ním v ten deň nikto nebol. Z jeho rodnej obce je to viac ako 30 kilometrov s prevýšením vyše1 500 metrov. „Majiteľke nenapadlo, že si vyšiel na takúto túru. Obaja boli šťastní, že sú zase spolu,“ okomentovala šťastný koniec strateného štvornohého turistu Martina.