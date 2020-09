Nečakaná smrť trénera Říhu († 61): O život bojoval štyri týždne! Plánoval odísť po skončení kariéry na Slovensko?

Zlé správy o jeho zdravotnom stave sa potvrdili!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii kam bývalého kouča Česka i bratislavského Slovana v polovici augusta previezli zo Slovenska, kde bol hospitalizovaný v banskobystrickej nemocnici.

„Je to pre nás všetkých ne­opísateľný šok, že nám odišiel taký veľký a skvelý človek a obrovský srdciar,“ povedal pre web isport.cz jeho syn Miloš Říha mladší, a pokračoval: „Posledný mesiac to bol veľký boj. Ďakujem celej rodine a blízkym, ktorí boli pri nás a snažili sa zo všetkých síl. A otcovi by som chcel za všetko, čo robil pre ostatných, od srdca poďakovať. Chcem požiadať celé hokejové hnutie, fanúšikov a kamarátov, aby si uctili otcovu pamiatku a spomínali na neho len v tom najlepšom.“

Dva tituly a KHL

Rodák z Přerova pôsobil v Slovane Bratislava trikrát. Dvakrát z toho bol titul majstra Slovenska, a to v ročníkoch 2001/2002 a 2004/2005, a tretíkrát z toho bolo play-off KHL o Gagarinov pohár. V nadnárodnej súťaži viedol aj Spartak Moskva, Atlant Mytišči, SKA Petrohrad a Avangard Omsk. Posledné dve sezóny viedol českú reprezentáciu, ktorú na svetovom šampionáte na Slovensku priviedol k 4. priečke.

Říha mal zdravotné problémy už vlani pred májovými MS na Slovensku, keď pre bolesti brucha skončil na niekoľko dní v nemocnici v Nitre, kde Česko hralo prípravný duel so slovenskou reprezentáciou. Českú reprezentáciu mal viesť aj tento rok na šampionáte vo Švajčiarsku, ten však pre pandémiu zrušili.

Chcel žiť na Slovensku?

Říha tvoril pár so sympatickou Slovenkou Soňou, exmanželkou hokejistu Jaroslava Obšuta. Príbeh ich vzťahu začala verejnosť sledovať po tom, čo Nový Čas v lete 2015 zverejnil fotografie, ako Říha kosí trávnik pri dome nad Zvolenom, ktorý patril Obšutovcom. Dvojica si pred rokmi mala dokonca zaobstarať spoločné hniezdočko v obci Lieskovec a všetko nasvedčovalo tomu, že skúsený lodivod sa chcel po kariére usadiť pod Tatrami.

Úspechy Miloša Říhu († 61)

● 1996/1997 - najlepší tréner českej extraligy

● 2001/2002 a 2004/2005 - víťaz slovenskej extraligy

● 2002/2003 a 2006/2007 - striebra v českej extralige

● 2010/2011 - najlepší tréner KHL

● 2018/2019 a 2019/2020 - tréner reprezentácie Česka

● MS 2019: 4. miesto