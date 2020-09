Scenárista Andy Kraus sa druhýkrát oženil: Prečo nepozval na svadobnú veselicu priateľov?!

Hlboko do vrecka nesiahol! Známy slovenský scenárista Andy Kraus (53) je opäť ženatý.

Po tom, ako mu skrachovalo šestnásťročné manželstvo s bývalou ženou Danielou (52), na lásku nezanevrel a do chomúta vliezol opäť. Jeho vyvolenou sa v nedeľu stala priateľka Janka (34), ktorá mu len koncom minulého roka porodila zdravú dcérku Adelku.

A hoci sa na tento významný deň obaja veľmi tešili, žiadne veľké okázalosti sa nekonali. Dvojica si povedala svoje vysnívané „áno“ len v skromnom štýle a v kruhu svojich najbližších.

Po troch rokoch vzťahu sú konečne svoji! Zaľúbenci Andy a Janka, ktorí sa iba minulý rok v novembri stali rodičmi nádhernej dcérky Adelky, sú od nedele konečne manželia. Dvojica, ktorá sa nikdy netajila tým, že sa raz chcú určite vziať, si napokon povedala svoje „áno“ v Zichyho paláci, kde sa konal obrad. A hoci pri tejto udalosti boli aj mnohí hercovi kolegovia ako Peter Marcin, Marta Sládečková či Zuzana Tlučková, na veselicu do Mierova sa už nepremiestnili.

„Toto máme iba pre rodinu. S kamarátmi a s kolegami to mám riešené inak. Toto máme separátnu párty, ale tam ešte dátum nie je daný, lebo to závisí od toho, ako budeme mať nakrúcanie v septembri,“ odôvodnil Novému Času Andy, ktorý sa rozhodol pozvať na svoju svadbu len približne 50 ľudí. A to, že novomanželia naozaj nerozhadzovali peniaze do vetra, dokazuje aj to, že si na udalosť outfity iba požičali. „Už sa nechcem viac ženiť,“ dodal otec Susedov na to, prečo si oblek radšej nekúpil.

Slávnosť za pár tisíc

Manželia sa po svojom obrade v Zichyho paláci vzápätí aj s pár hosťami pobrali do kaštieľa v Mierove. Ten si zaľúbenci vybrali na oslavu svojho veľkého dňa. Ako však Nový Čas zistil, svadba na tomto mieste nevyšla Andyho s Jankou až tak veľa. Cena so všetkým servisom a občerstvením sa začína už od 7 300 €. Scenárista tak vôbec nemusel hlboko siahnuť do vrecka, hoci ako tvorca mnohých televíznych projektov nedostatkom peňazí rozhodne netrpí.