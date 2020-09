Belohorcová s deťmi opustila po 12 rokoch Miami: Kde sa začal jej nový život?

Začal sa jej nový život. Bývalá moderátorka a učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (44) po dvanástich rokoch opustila milované a slnečné Miami.

Spoločne aj s dcérkou Salmou (10) a so synom Neviom (6) sa premiestnili do španielskej Malagy, ktorá sa odteraz stáva ich novým domovom, kde sa rozhodla rodinka presťahovať. Hoci sa Zuzana najprv nechcela vzdať slnkom zaliatej pláže v Miami, napokon súhlasila a s deťmi opustila miesto, ktoré bolo pre nich dvanásť rokov domovom. Pre neutíchajúce nepokoje v Amerike sa rozhodli nakoniec presťahovať do Španielska, kam už Zuza s deťmi pricestovala.

„Vítame v Malage! Po 26 hodinách na cestách sme konečne doma. Šťastne sme došli a teraz nás čaká dobrodružstvo,“ napísala Belohorcová k fotke. Onedlho za blondínkou pricestuje aj manžel Vlastimil, ktorý zatiaľ ešte ostal na Floride. „Ten tam ostal preto, že situácia je teraz taká, že keď niekto vycestuje z USA, napriek tomu, že má biznis víza, do krajiny pustia naspäť už iba Američana. A my tam potrebujeme doriešiť ešte vilu, ktorú predávame,“ odôvodnila Zuza s tým, že sa však čoskoro uvidia.