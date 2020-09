Horskú etapu vyhral skvelý Roglič, Sagan šetril sily a bojoval o zelený dres

V 4. horskej etape Tour de France ako prvý prešiel cieľom Slovinec Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma.

Peter Sagan (125. miesto) o víťazstvo nebojoval a za pelotónom zaostal. V cieli mal na víťaza stratu 16 minút a 9 sekúnd. V boji o zelený dres je to zatiaľ poriadne zamotané. Sagan na rýchlostnej prémii bral len 4 body, jeho súper Sam Bennett až 9.

Zelený dres nakoniec ostal Saganovi, vďaka lepšiemu postaveniu v celkovej klasifikácii si Sagan oblečie zelený dres aj v stredu.

Na čele celkovej klasifikácie má Alaphilippe náskok štyri sekundy pred Adamom Yatesom, tretí je Roglič so sedemsekundovým odstupom.



í ¼í·«í ¼í·· #TDF2020 LIVE

í ½í³º Eurosport 1

í ½í³±í ½í²» Uninterrupted coverage: https://t.co/eSBCRFlHyZ pic.twitter.com/zrURKrh8D4 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 1, 2020

Od úvodu sa na čele ocitlo šesť jazdcov Nils Politt, Krists Neilands z Israel Start-Up), Alexis Vuillermoz (Ag2r), Tiesj Benoot (Sunweb), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) a Quentin Pacher (B&B Hotels). Postupne si vypracovali pred pelotónom náskok štyri minúty. Jedinú šprintérsku prémiu 109 kilometrov pred cieľom vyhral Politt, Sagan získal štyri body a v hodnotení mal na čele rovnaký počet ako Bennett. Po rýchlostnej časti sa k slovu dostala prvá horská prémia, pred kopcom Col du Festre sa dostal do úniku Quentin Pacher a získal dva body. V následnom zjazde sa pokúsil osamostatniť na čele Politt, no napokon to vzdal a zaradil sa späť do skupiny. Približne 55 kilometrov pred cieľom sa pokúsila o únik trojica Pacher, Politt a Vuillermoz, no opäť bez výraznejšieho úspechu, najprv odpadol Politt, potom si počkali na zvyšné kvarteto aj ostatní dvaja pretekári. Pelotón postupne pracoval na znížení náskoku a 40 kilometrov pred cieľom stiahli manko na 2:45 minúty. V klesajúcej pasáži asi 26 kilometrov pred cieľom mal smolu Tiesj Benoot, ktorý zle odhadol zákrutu a preletel cez zvodidlá, z nehody vyviazol iba s rozbitým bicyklom a prakticky sa vyradil z boj o predné pozície.

Pri stúpaní na Côte de Saint-Léger-les-Mélezes Sagan začal zaostávať za hlavným balíkom, keď už iba šetril sily. Na čele sa osamostatnili Pacher, Neilands a Vuillermoz po tom, ako Burgaudeau a Politt nedokázali udržať tempo. Pred záverečným stúpaním na Orcieres-Merlette tesne viedol osamotený Neilands, pelotón však zaostával iba o deväťdesiat sekúnd, manko postupne zmenšoval a sedem kilometrov pred koncom dokázal pohltiť únik. O víťazovi rozhodli až záverečné metre, keď nastúpil Roglič a súperom vo finiši nedal šancu.